Las comunidades autónomas, en este caso Madrid es la única afectada, tendrán que aplicar las restricciones acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud antes de este sábado a las 00:00 horas.

Y es que, aunque el acuerdo "de obligado cumplimiento" se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, el ministro de Sanidad notificó anoche la orden mediante la cual se aprobó la Declaración de Actuaciones coordinadas en Salud Pública para responder ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de COVID-19.

Por tanto, sin ser necesaria una nueva publicación en el BOE y siendo las comunidades autónomas competentes para su ejecución, la Comunidad de Madrid -la única afectada por el momento- tendrá que aplicar el confinamiento perimetral antes del sábado.

El Gobierno madrileño ya anunció este jueves su negativa a acatar estas restricciones. Algo en lo que ha insistido hoy Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en 'EsRadio' ha señalado que "este consejo no puede imponer nada", por lo que ya lo están "estudiando con los abogados". La medida, al no ser un decreto, podrá ser recurrida ante la Audiencia Nacional, no ante el Tribunal Supremo.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo central indican a laSexta que confían en que Madrid sí cumpla con las medidas aplicadas en el plazo establecido porque "son un Gobierno de orden".

Según se recoge en el BOE publicado esta mañana, "este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", incluidas las que han rechazado las medidas, como Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia y Ceuta.

Madrid es la que única que tendrá que aplicar restricciones

La Comunidad de Madrid es la única que, por el momento, cuenta con ciudades afectadas por las medidas, que en concreto afectan a los municipios de Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz.

Esta es la única región que cumple con los requisitos para aplicar las restricciones de Sanidad, que afectan a los municipios de más de 100.000 habitantes con una incidencia superior a 500 casos de COVID-19 en los últimos 14 días. Asimismo, el municipio tendrá que presentar un porcentaje de positividad en los resultados de las pruebas diagnósticas de infección activa por COVID-19 realizadas en las dos semanas previas superior al 10%. Además, la autonomía a la que pertenezca deberá tener una ocupación de camas por pacientes en UCI superior al 35% de la dotación habitual.

Así las cosas, los vecinos solo podrán salir de su municipio para recibir asistencia sanitaria, cumplir con sus obligaciones laborales, asistir a centros de estudio o a entidades bancarias y/o para gestionar trámites oficiales o urgentes.

El acuerdo también fija en un tercio el aforo máximo en los lugares de culto. Para los velatorios, el límite queda fijado en hasta 15 personas al aire libre y en 10 en espacio cerrado, sean o no convivientes. Para los crematorios o los entierros, el máximo queda en 15.

Respecto a la hostelería y restauración, el aforo máximo será de 50% en espacios interiores y del 60% en espacios exteriores. Se prohíbe el consumo en barra, se fija el horario de cierre a las 23.00 horas y se establece un máximo de seis personas por mesa. En cuanto a los locales comerciales, el aforo máximo será del 50% y la hora de cierre no superará las 22.00 horas.