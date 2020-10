La Comunidad de Madrid acatará la orden del Ministerio de Sanidad aunque la va a recurrir a los tribunales, según ha dicho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en el pleno de la Asamblea.

"Madrid no está en rebeldía. Por supuesto que voy a acatar las normas y cumplir las leyes", anunciaba Ayuso, aunque a continuación ha dicho que hará uso del estado de derecho y que irá a los tribunales.

Considera que lo del Gobierno es una "imposición" que "nos ha clavado por la espalda". Ayuso ha dicho que como ya hizo la Comunidad durante la desescalada, cuando Sanidad no permitió que pasara a fase 1, ahora también lo llevará a los tribunales.

"Esta Comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Por supuesto que voy a acatar las normas y las leyes, por supuesto que cumplimos la ley", ha dicho en respuesta al portavoz del PSOE.

Para añadir a continuación: "Iremos a los tribunales nuevamente como lo hicimos con el cambio de fase para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas".

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha afirmado en el Pleno de la Asamblea de Madrid que la Puerta del Sol es "el Chernóbil de Europa" y se ha dirigido a la presidenta de la Comunidad para decirle: "Usted es la viva imagen de la incompetencia, la demostración que la disyuntiva clave en lo que tiene que ver con la gestión del virus no es entre gobiernos de izquierdas o de derechas, es entre gobiernos aptos y necios y el suyo es un gobierno necio".

Para Perpinyà, Isabel Díaz Ayuso "va a pasar a la historia por la mala fortuna que tuvieron los madrileños de que su incompetencia coincidiera en tiempo y en lugar con el coronavirus". "A Madrid le ha tocado la peor presidenta de la historia en el peor momento posible por eso le pedimos, una vez más, que se vaya", ha manifestado el portavoz de Más Madrid.

Ayuso ha respondido a estas palabras diciendo que no tiene "tiempo para ver series de televisión", como hace él, pero Chernóbil si hay algo que demuestra es "como un sistema corrupto en manos del comunismo llevo la muerte y la destrucción".

Fue Aguado quien habló de "principio de acuerdo" y quien aceptó criterios para cerrar la capital y nueve localidades. "Satisfecho por haber alcanzado un principio de acuerdo con el Gobierno de España para abordar de forma conjunta la batalla contra el virus. Espero que se ratifique en el Consejo Interterritorial que se celebrará mañana. El diálogo da resultado. La unidad salva vidas y empleos", expresó el vicepresidente de la Comunidad en su perfil de Twitter.

Sin embargo, ahora, según 'Vozpópuli', Ayuso ha estallado contra Aguado por alinearse con Illa en la negociación de Madrid.