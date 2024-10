El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, gestionó con los ministerios de Interior y Exteriores la visita en enero de 2020 de Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela y mano derecha de Nicolás Maduro. Así lo desvelan los mensajes que intercambian el número 2 del ministro Marlaska y el propio Koldo García horas antes de su llegada, mensajes incluidos en el sumario del caso que investiga los negocios fraudulentos de la trama que ha puesto contra las cuerdas al exministro Ábalos, al borde de la imputación.

Los documentos revelan cómo que Interior quiso dar un trato deferente a Rodríguez, como a cualquier autoridad extranjera que visita nuestro país. Esto demuestra que hasta el último momento el Gobierno no se dio cuenta de que no podía entrar en España. La vicepresidenta venezolana llegó a aterrizar en el aeropuerto de Barajas a pesar de tener prohibida la entrada en el espacio Schengen desde 2017 debido a las sanciones europeas al régimen de Maduro. La polémica visita sacudió al Gobierno en enero de 2020 y fue apodado como 'Delcygate', aunque Interior siempre ha defendido que Rodríguez no llegó a pisar suelo español (ni de la UE). Los tribunales descartaron como delito la visita posteriormente.

En concreto, una de las conversaciones recoge cómo Koldo García informó al entonces número 2 del Ministerio del Interior, Rafael Pérez, del avión en el que iba a llegar Delcy Rodríguez, y la dirección en la que se iba a alojar. La conversación se produce horas antes de la llegada de Rodríguez: "Ya he hablado con José Antonio, nuestro director del Gabinete de Coordinación y Estudios para ponerlo en prevención hasta que les llegue la Comunicación de Exteriores", comienza la conversación de parte de Rafael Pérez. "Envíame en todo caso los datos que tengas por aquí", añade.

A partir de entonces, Koldo relata los detalles de la llegada de la vicepresidenta venezolana, una foto del avión y la dirección y datos de la exclusiva zona de Madrid en la que se iba a alojar: "Zona de seguridad vive la familia March y Florentino Pérez" o "es un chalet". Además, añadió Koldo, "tendrá que entrar por autoridades". Tras esta información, Pérez apunta un breve "recibido".

El ministerio del Interior siempre ha argumentado que la visita fue cancelada en el momento en el que se supo que no podía acceder a España.

"Dile al número 1..."

Los archivos del sumario judicial señalan también el colegueo del conseguidor de la trama, Víctor de Aldama -en prisión actualmente por fraude con el IVA de la gasolina-, con la número dos de Nicolás Maduro, con la que comentó una entrevista de Ábalos en laSexta una vez saltó la polémica por su visita.

En esa entrevista, Ábalos mintió ante la periodista Ana Pastor al afirmar que se enteró por Grande-Marlaska, y dijo básicamente que fue avisado desde Interior para asegurarse de que Rodríguez no entraba en el país, cuando su máximo asesor, Koldo García, deja claro que el viaje estaba preparado.

La cercanía entre el conseguidor de la trama y la entonces vicepresidenta venezolana se aprecia en la forma en la que este le retransmite el contenido de la entrevista e intenta decir que todo estaba saliendo bien: "Tranquila todo va a salir bien, él ya en este punto no tiene marcha atrás, lo único que me dicho que por favor lo cuidemos le he dicho que eso ya está", dice Aldama.

Aldama le dice a Rodríguez que Ábalos está saliendo bien de la entrevista e incluso menciona que pretende dirigirse a Nicolás Maduro -llamándole "el 1"-: "Dile al 1 que ha conseguido lo que quería en tiempo récord y que es gracias a ti porque yo se lo voy a decir". Finalmente, Aldama le pregunta a ella si "está contenta con lo que se está consiguiendo", a lo que responde que sí, que lo importante es "dar pasos firmes". Aldama la respalda: "Te lo mereces".

El sumario recoge también conversaciones informales entre Aldama y Delcy, comentando, entre otras cuestionas, la actualidad política internacional días antes de su visita.