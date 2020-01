José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, ha afirmado en El Objetivo que no se ha planteado dimitir tras la polémica por un encuentro con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela. "No estoy de paso. No me echa nadie de este proyecto", ha manifestado el ministro, quien ha asegurado que no ha dado ninguna versión contradictoria y ha añadido: "No solo no he hecho mal sino que creo, si acaso, que he prestado un servicio a este país".

"Yo no he tenido una reunión (con la número dos de Maduro) He tenido un encuentro, que básicamente fue un saludo, y, de alguna forma, trasladarle nuestra inquietud, recordarle que no podía entrar en España. Eso no es una reunión. Una reunión se prevé y no fue el caso", ha defendido el secretario de Organización del PSOE.

"No dio tiempo a tratar nada, así que no es una reunión"

A la pregunta de cuánto tiempo estuvo con Delcy Rodríguez, Ábalos ha contado que estuvo "en torno a 20 y 25 minutos". "No me dio tiempo a tratar nada, así que tampoco es una reunión", ha manifestado, apostillando que la vicepresidenta de Venezuela "no tenía intención de quedarse en España".

En esta línea, el ministro de Transportes ha explicado cómo ocurrieron los hechos: "El ministro Marlaska me dice que le llega información de que en ese avión parece que viajaba también la viceptesidenta de Venezuela, que esa señora tiene sanciones que le impiden entrar en España y que me asegurase de que no iba a entrar".

Además, Jose Luis Ábalos ha contado que, en un principio, iba al aeropuerto a recoger al ministro de Transportes de Venezuela, que es amigo suyo y que fue a buscarle en un coche que no era el oficial. "¿Es habitual que un ministro vaya al aeropuerto sin coche oficial?", le ha preguntado Ana Pastor, a lo que el ministro ha respondido: "Sí, no siempre movilizo el coche oficial". "¿No podemos tener una relación personal los ministros?", ha preguntado Ábalos.

"La vicepresidenta de Venezuela no pisó territorio español. Hizo escala"

"Subí al avión y el ministro de Turismo venezolano me presentó a la vicepresidenta. Yo no la conocía. Le dije que la situación era un poco violencia pero que no podía entrar en España, Me dijo que lo tenía claro y que iba a Turquía. Siempre fue con el comisario de Fronteras", ha explicado el ministro, asegurando, además, que "la vicepresidenta de Venezuela no pisó territorio español". "Hizo escala, y eso no significa entrar en territorio español", ha defendido.

"En una reunión se abordan temas y yo no abordé ninguno"

Para Ábalos, "lo importante de todo este asunto es saber si hubo reunión y no la hubo". "Si yo me quiero reunir, no lo hago en España", ha afirmado. En ese momento, Ana Pastor le ha dicho que ella no saluda a nadie "durante 25 minutos" "En una reunión uno aborda temas y yo no abordé ningún tema", ha insistido el ministro.