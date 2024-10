El exministro de Transportes José Luis Ábalos se enfrenta a una imputación inminente por el caso Koldo. Pero lo que realmente puso en el foco a Ábalos fue el viaje de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España, y su parada en Barajas. Esto se ha vuelto a debatir ya que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que el exministro mintió en el programa de laSexta El Objetivo, cuando le contó a Ana Pastor cómo se enteró de esa visita.

El informe recoge que Ábalos conocía con antelación el viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Pero en su momento, el exministro llegó a asegurar que él no mantuvo ninguna reunión con Delcy Rodríguez, señalando que se enteró de su viaje por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

"Él me dijo que le había llegado información de que en ese avión viajaba la vicepresidenta de Venezuela y que tenía que asegurarme de que no iba a entrar", explicaba en ese momento. Una mentira que repitieron desde que saltó la noticia. Ha habido varias versiones de cómo fue ese viaje, de lo que sabía y no sabía el Gobierno. Este viernes el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que Ábalos le avisó de que iba a reunirse con Delcy en España: "El exministro Ábalos me informó de esta visita privada".

Ábalos sacaba pecho de su gestión

No obstante, Sánchez ha asegurado que el Gobierno evitó su ingreso en el país cuando supo que la vicepresidenta venezolana tenía prohibido pisar el espacio Schengen. "Actuamos cuando efectivamente se constató que había unas sanciones individuales", ha detallado. Además, ha confirmado el informe de la Policía, señalando que fue avisado tres días antes mediante un mensaje del exministro.

"La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente", dice Ábalos en una conversación que filtró la OCU. Ábalos justificaba el encuentro para tratar con Rodríguez intereses de empresas españolas en Venezuela y Sánchez contestó con un escueto "bien". "He visto que pone 'bien'. 'Bien' es una contestación bastante estándar", ha defendido el actual ministro de Transportes, Óscar Puente.

Sin embargo, lo develado no cuadra con las primeras explicaciones que dio Ábalos, cuando dijo que fue informado a última hora de que Rodríguez iba en el avión por el ministro Marlaska. En esas fechas, el presidente del Gobierno defendía así al exministro: "El señor Ábalos hizo su deber que fue evitar una crisis diplomática".

Incluso Ábalos sacaba pecho en el Congreso de los Diputados, al defender que hizo su trabajo y fue aplaudido por todos los grupos del Gobierno. "Es lo que creo que modestamente he conseguido, que esta señora no entrara en territorio Schengen: ¡Conseguido!", decía y ya entonces el PP le acusaba de mentir y pedía su dimisión.