Efusiva ovación de la bancada socialista a Sánchez al incio del pleno para aprobar los decretos de vivienda

Los miembros del Ejecutivo han recibido al presidente entre aplausos poco después de que se diera a conocer que el socialista ya habría consultado a su entorno más cercano sobre un aldenato electoral.

Los socialistas han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez con una ovación en el Congreso, pese a la inminente derrota de sus decretos de vivienda por falta de apoyos. Este viernes, PP, Vox y Junts han rechazado los decretos, lo que podría provocar elecciones anticipadas. Fuentes de Moncloa han confirmado que Sánchez ya ha discutido esta posibilidad con su entorno cercano, considerando la situación insostenible. A pesar de ello, los socialistas confían en su líder. Sánchez ha criticado a la oposición por su postura, afirmando que deben elegir entre la mayoría social o los especuladores, y reitera que el Gobierno seguirá luchando por el derecho a la vivienda.

Los socialistas están con Pedro Sánchez. Los miembros del Gobierno han recibido este viernes al presidente en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados con una larga y efusiva ovación ante lo que, a todas luces, será un nuevo fracaso en su gestión por la falta de apoyos parlamentarios.

Los dos decretos de vivienda que se han llevado este viernes a votación no saldrán adelante después de que PP, Vox y Junts se hayan negado a apoyarlos. Una decisión de la oposición que ya ha llevado a que suenen las campanas de elecciones anticipadas.

Este viernes, fuentes de Mocloa confirmaban a laSexta que el líder socialista ya habría hablado con su entorno más cercano sobre el adelanto de los commicios. La situación, creen, "es insostenible" después del espaldarazo de Junts a los decretos que podrían dar algo de aire a una crisis de vivienda que ya colea desde hace demasiado tiempo.

Pero los socialistas confían, y en su gesto de este viernes en el Congreso han querido mostrar de nuevo su más firme apoyo a Sánchez, que se ha girado para corresponder los aplusos.

Horas antes, cargaba contra la oposición y los socios de Junts por querer tumbar los drecretos. "Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", sentenciaba en un tuit en X.

"Este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda", un preludio de lo que está por votar. Así, Sánchez ha pedido por activa y por pasiva que Junts se abstenga para que los decretos vean la luz.

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