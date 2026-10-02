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El Congreso debate y vota los decretos de vivienda en medio del clamor social

¿Elecciones anticipadas?

Efusiva ovación de la bancada socialista a Sánchez al incio del pleno para aprobar los decretos de vivienda

Los miembros del Ejecutivo han recibido al presidente entre aplausos poco después de que se diera a conocer que el socialista ya habría consultado a su entorno más cercano sobre un aldenato electoral.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aplaude a su llegada al Congreso de los Diputados para el pleno en el que se debate y vota los decretos de vivienda del Gobierno
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Los socialistas están con Pedro Sánchez. Los miembros del Gobierno han recibido este viernes al presidente en el pleno extraordinario del Congreso de los Diputados con una larga y efusiva ovación ante lo que, a todas luces, será un nuevo fracaso en su gestión por la falta de apoyos parlamentarios.

Los dos decretos de vivienda que se han llevado este viernes a votación no saldrán adelante después de que PP, Vox y Junts se hayan negado a apoyarlos. Una decisión de la oposición que ya ha llevado a que suenen las campanas de elecciones anticipadas.

Este viernes, fuentes de Mocloa confirmaban a laSexta que el líder socialista ya habría hablado con su entorno más cercano sobre el adelanto de los commicios. La situación, creen, "es insostenible" después del espaldarazo de Junts a los decretos que podrían dar algo de aire a una crisis de vivienda que ya colea desde hace demasiado tiempo.

Pero los socialistas confían, y en su gesto de este viernes en el Congreso han querido mostrar de nuevo su más firme apoyo a Sánchez, que se ha girado para corresponder los aplusos.

Horas antes, cargaba contra la oposición y los socios de Junts por querer tumbar los drecretos. "Ha llegado la hora de la verdad. PP, Vox y Junts deben elegir: o están con la mayoría social o con los especuladores. Mañana, su voto les retratará ante generaciones enteras", sentenciaba en un tuit en X.

"Este Gobierno no va a dar un paso atrás en su lucha por el derecho a la vivienda", un preludio de lo que está por votar. Así, Sánchez ha pedido por activa y por pasiva que Junts se abstenga para que los decretos vean la luz.

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