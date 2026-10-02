Feijóo tilda de "frivolidad imperdonable" el trato del Gobierno a la vivienda: "Pudiendo fracasar una vez han elegido fracasar dos"

¿Qué ha dicho? El líder del PP ha definido los decretos rechazados en la Cámara Baja como "incompatibles entre sí" y afirma que el resultado "garantiza que la vivienda no esté peor que ayer". "Hay una alternativa concreta, creíble y viable".

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, criticó duramente al Gobierno tras el rechazo en el Congreso de los Diputados a los decretos de vivienda presentados por el Ejecutivo. Feijóo calificó de "frivolidad imperdonable" el enfoque del Gobierno sobre este tema crucial para los españoles, subrayando que, tras años de fracaso en políticas de vivienda, se intentó resolver todo en pocos días. Afirmó que los decretos eran "incompatibles" y criticó la falta de coordinación dentro del Gobierno. Feijóo prometió una "alternativa concreta, creíble y viable" si su partido recibe la confianza del electorado, insistiendo en que el camino actual es insostenible.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha comparecido ante los medios tras el 'no' en el Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno de coalición. El número uno de la formación de Génova, una de las que ha rechazado las medidas del Ejecutivo, ha tildado de "frivolidad imperdonable" el trato de Moncloa al "asunto más relevante para los españoles en los últimos años".

"Después de ocho años fracasando en vivienda han tratado de convencer a los españoles que se podía lograr todo en tres días. En estos años, España ha sido el país de la Unión Europea en el que más se ha incrementado la población y en el que menos viviendas se han construido", ha comenzado en su exposición.

En sus palabras, ha calificado los decretos como "incompatibles entre sí", afirmando que el Gobierno "ha tratado de convencer a la gente de que todo es responsabilidad de la oposición".

"Cada parte del Gobierno ha defendido uno de ellos a la vez. Los han remitido a la Cámara de madrugada, sin estar aprobados por el Consejo de Ministros", ha expuesto Feijóo.

El líder de la oposición ha proseguido en sus ataques a un Gobierno del que dice que "pudiendo fracasar dos veces han elegido fracasar dos": "El tamaño de la derrota solo es comparable a la frivolidad imperdonable con la que han tratado el asunto más relevante para los españoles de los últimos años".

"Le diré a los españoles, a los que iban a tener más dificultades para alquilar, a los millones de propietarios que tienen alquilada la vivienda y a los jóvenes que esperaban alquilar a un precio asequible que este resultado garantiza que la vivienda no esté peor que ayer, algo que no garantiza que vaya a estar mejor mañana. No será así hasta que no se adopten medidas necesarias", ha insistido.

Feijóo ha afirmado que, ante esto, "hay una alternativa concreta, creíble y viable": "Si nos dan su confianza la implementaremos, pero lo que es seguro es que por este camino no podemos seguir. Es impresentable".

"Hasta cuándo vamos a aceptar decretos artificiales y contradictorios entre sí. Hasta cuándo sesiones plenarias en las Cortes para un vodevil que solo sirve a los intereses electorales del presidente del Gobierno. Yo me tomo en serio el Parlamento de mi país y las políticas de Estado", ha expuesto.

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