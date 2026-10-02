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Junts, PP y Vox tumban el decreto de vivienda y desatan una oleada de indignación en las calles

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Lanzan octavillas a los diputados desde la tribuna de invitados del Congreso tras decaer los decretos de vivienda

Los detalles Una vez ha concluido la votación del segundo decreto y se ha dado por finalizada la sesión, han comenzado a volar panfletos desde la tribuna de invitados.

Vuelan panfletos en el Congreso
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Tras tumbar Junts, PP, Vox y UPN los decretos de vivienda y darse por finalizada la sesión en el Congreso de los Diputados, se han lanzado octavillas a los diputados desde la tribuna de invitados.

"El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos 350, votos a favor 166 y votos en contra 184. En consecuencia, queda derogado el real decreto ley. Muchas gracias y se levanta la sesión", ha declarado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras lo que los diputados han comenzado a levantarse, mientras que un grupo de personas que se encontraban en la tribuna de invitados han exhibido unos carteles y, desde allí, han volado panfletos.

Sin embargo, no es el único incidente que se ha producido en el Congreso. Y es que tras la votación del primer decreto, han tenido que sacar a alguna persona de la tribuna porque ha comenzado a gritar. En este sentido, cabe destacar que desde ese lugar no se puede hacer ningún tipo de manifestación política.

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