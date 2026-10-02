Lanzan octavillas a los diputados desde la tribuna de invitados del Congreso tras decaer los decretos de vivienda

Los detalles Una vez ha concluido la votación del segundo decreto y se ha dado por finalizada la sesión, han comenzado a volar panfletos desde la tribuna de invitados.

En el Congreso de los Diputados, tras la votación en la que Junts, PP, Vox y UPN tumbaron los decretos de vivienda, se vivieron momentos de tensión. Con 166 votos a favor y 184 en contra, el real decreto ley fue derogado, como anunció la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Al finalizar la sesión, desde la tribuna de invitados se lanzaron octavillas y se exhibieron carteles. Además, se produjo otro incidente cuando una persona comenzó a gritar en la tribuna, siendo retirada del lugar, ya que allí no se permite ningún tipo de manifestación política.

Tras tumbar Junts, PP, Vox y UPN los decretos de vivienda y darse por finalizada la sesión en el Congreso de los Diputados, se han lanzado octavillas a los diputados desde la tribuna de invitados.

"El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos 350, votos a favor 166 y votos en contra 184. En consecuencia, queda derogado el real decreto ley. Muchas gracias y se levanta la sesión", ha declarado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tras lo que los diputados han comenzado a levantarse, mientras que un grupo de personas que se encontraban en la tribuna de invitados han exhibido unos carteles y, desde allí, han volado panfletos.

Sin embargo, no es el único incidente que se ha producido en el Congreso. Y es que tras la votación del primer decreto, han tenido que sacar a alguna persona de la tribuna porque ha comenzado a gritar. En este sentido, cabe destacar que desde ese lugar no se puede hacer ningún tipo de manifestación política.

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