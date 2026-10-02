El Sindicato de Inquilinas se desplaza al Congreso ante la previsión de no salir adelante los decretos: "Nos están traicionando"

Los detalles El Sindicato denuncia que nos encontramos ante un Parlamento que se distancia "irreparablemente de su pueblo" y defienden la convocatoria de una huelga general.

Los manifestantes han salido desde Sol, donde un millar de personas están acampadas desde el pasado sábado, para "estar pendientes de la votación", que se celebrará a las 11:00 en el Congreso de los Diputados.

Ante la previsión de que esto sucediese, la Policía Nacional ha aumentado la seguridad y desplegado vallas en el acceso al Congreso de los Diputados. El pleno se celebra para convalidar los dos decretos de vivienda que aprobó el martes el Consejo de Ministros, y que previsiblemente serán rechazados tras adelantar Junts que votará 'no', como previamente dijeron PP y Vox.

Ante la petición que han hecho desde Junts para que se retiren, Pedro Sánchez, ha afirmado que el Ejecutivo no va a dar ni un paso atrás, y ha subrayado que esa formación política se retratará en el Congreso junto al PP y Vox.

El Sindicato de Inquilinas recuerda que estas medidas avanzabn en derechos a la educación o la salud y "se van a tumbar". "Estamos en un Parlamento rentista que defiende la especulación. Un Parlamento que se distancia irreparablemente de su pueblo", critican.

De esta forma, denuncian que no se está haciendo caso a la sociedad y eso es "muy grave". "No queda otra que seguir organizando el descontento. No vamos a parar, solo hay un camino", ha indicado, defendiendo la convocatoria de una huelga general, y es que han dejado claro que no se puede tolerar "un Parlamento que desoiga al pueblo". "Los diputados nos están traicionando", han señalado.

La Policía ha desplegado vallas en la Carrera de San Jerónimo, a la altura de la calle Cedaceros, y también ha incrementado la presencia de agentes y de furgonas entre este punto y la Puerta del Sol, donde continúa la acampada de colectivos sociales. Los agentes también han cortado el acceso al Congreso desde el Paseo del Prado.

Independientemente de cuál sea el resultado, el Sindicato de Inquilinas ya anunció días antes la convocatoria para el sábado de manifestaciones por todo el país para mostrar que "el plan para avanzar en el derecho de la vivienda es imparable" y organizar una "huelga general".

El Sindicat de Llogateres convoca una concentración de protesta ante la sede de Junts

Por su parte, el Sindicat de Llogateres ha convocado una concentración de protesta ante la sede de Junts en Barcelona para seguir desde allí el debate en el Congreso de los Diputados sobre los decretos sobre vivienda del Gobierno, después de que este grupo parlamentario haya anunciado que votará en contra.

La entidad de defensa del derecho a la vivienda ha llamado a la ciudadanía a acudir a esta cita para presionar a Junts. "Que nos lo digan en la cara", asegura en el mensaje en la red social X con el que ha convocado la concentración.

El grupo de Junts per Catalunya ha anunciado que entregará este viernes al PSOE una propuesta propia de real decreto de vivienda como "punto de partida" para avanzar hacia un acuerdo que sirva para "actuar con contundencia contra los fondos buitre y proteger a todas las familias", tras decidir votar en contra de los que llegarán al Congreso.

En paralelo a esta nueva protesta, los activistas de la vivienda mantienen una acampada en la plaza Catalunya de Barcelona, que suma ya unas 150 tiendas, siguiendo el ejemplo de la movilización de la plaza del Sol de Madrid. En Lleida, la sede de Junts ha amanecido con una pintada en la que puede leerse: 'Asesinos. ¡Decretos ya!'

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