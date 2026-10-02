El Gobierno pide a Junts que no tumbe los decretos de vivienda: "Hemos incorporado el 90% de sus propuestas"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, atiende a los medios a su llegada a una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados

¿Qué ha dicho? Rodríguez ha pedido a Junts -de los cuales depende la votación- que apoye el decreto de vivienda con su abstención o su voto a favor y ha defendido que el Gobierno ha incorporado el "90% de sus propuestas".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha enfatizado en el pleno extraordinario del Congreso que los diputados serán juzgados por sus votos en la aprobación de dos Reales Decretos-ley sobre vivienda. Estos decretos, impulsados tras el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, podrían quedar derogados debido al rechazo de Junts y el PNV. A pesar de la negativa de estos grupos, Rodríguez sigue intentando convencer al hemiciclo para que apoyen las medidas. La ministra ha instado a los diputados a no fallar a miles de familias, citando a Alfredo Pérez Rubalcaba sobre la responsabilidad de decidir en democracia.

"Se les va a juzgar por cada uno de sus votos". Así de tajante se ha mostrado este viernes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el pleno extraordinario en el Congreso en el que se vota los dos Reales Decretos-ley que ha aprobado el Consejo de Ministros para afrontar el problema de la vivienda en España.

Todo apunta a que con el rechazo de Junts, los dos decretos de vivienda que el Gobierno ha aprobado presionado por el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desahuciada hace unos días de la casa en la que residía en Madrid y que ha provocado una protesta social, quedarían derogados.

Pero Rodríguez no ceja en su empeño de convencer al hemiciclo para que voten a favor de los decretos. Tras el 'no' del PNV al segundo decreto, desde este jueves ya se sabía que este no iba a salir adelante. En cambio, el primer decreto tenía más probabilidades para tener luz verde. Eso sí, con el 'no' de Junts a última hora de este jueves, todo indica que decaerá la medida, aunque en el Gobierno mantienen la esperanza.

Rodríguez pide a Junts que cambien de opinión

De esta manera, la ministra se ha dirigido a la bancada de Junts, de los que depende la votación de este viernes, y les ha pedido que apoyen el decreto "con su voto favorable o con su abstención". Además, Rodríguez ha mostrado el borrador que Míriam Nogueras entregó a Pedro Sánchez, un borrador del que se han incluido "el 90% de las ideas" en el Real Decreto-ley y ha asegurado que "se han incluido sus peticiones".

"Es cierto que no todas, como todos. Se ha llegado a un equilibrio posible. Y ustedes hoy están siendo protagonistas de esta sesión. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa, que es capaz de cambiar la vida de la gente", ha añadido.

"Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas", ha insistido la ministra.

Rodríguez carga contra el PP: "Podrían ser útiles por una vez"

La ministra de Vivienda ha invitado a los grupos a "no fallar a miles de familias" en la votación de los dos decretos de vivienda en una declaración en la que ha comenzado citando a Alfredo Pérez Rubalcaba. "Decía que gobernar en democracia exige escuchar a muchos, respetar a todos y, finalmente, decidir con responsabilidad. Esto es lo que ha hecho el Gobierno durante toda la redacción de este Real Decreto Ley 26-2026 y es también lo que espera de esta Cámara", ha señalado.

"Hoy tenemos la oportunidad de poner pie en pared a la especulación, a la especulación que nos roba nuestras vidas, a la especulación que roba nuestras ciudades", ha indicado Rodríguez y ha añadido que "es difícil entender que se rechace este texto". Por ello, ha pedido un "acuerdo trasversal" a todos los grupos.

Así, la ministra ha agradecido la "generosidad" de los grupos parlamentarios que les ha ayudado al Gobierno de coalición con el contenido de los textos y ha lamentado la posición del Partido Popular. "Podrían ser útiles por una vez. Hoy su voto puede ser relevante, hoy ustedes pueden ser relevantes para España. No lo hagan por nosotros, háganlo por sus votantes", ha pedido.

"Cuando un fondo buitre compra un edificio entero y pone a todos sus vecinos de patitas en la calle para hacer pisos turísticos no les preguntan a quién votan. Los ponen a todos, señorías. Si el PP se niega a formar parte del principal problema que hoy tiene la ciudadanía española, si se pone al lado de los buitres, de estos fondos que compran las casas y echan a la gente, ustedes están inhabilitados para gobernar este país", ha señalado.

Rodríguez ha asegurado que "miles de personas están pendientes de la votación de esta Cámara" y ha insistido en que el Congreso tiene que "representar ningún otro interés que no sea el de la gente corriente, el de los ciudadanos y ciudadanas españoles".

"Señorías del PP, de UPN y de Vox, señorías de las derechas, con la gente o con los buitres. Esta es la lección, sí. Los buitres que desahucian o la gente que sufre", ha insistido la ministra socialista.

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