Junts rechaza el decreto de vivienda y acusa al Gobierno de "mentir": "No se han atrevido con los fondos buitre"

¿Qué ha dicho? La portavoz de Junts ha acusado al Gobierno de "alimentar una mentira" y de darle una "falsa esperanza" a la gente con un decreto de vivienda que, a su juicio, ni frena los desahucios ni impide la especulación.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha criticado al Gobierno por "mentir" en los decretos de vivienda, acusando a la ministra Isabel Rodríguez de no abordar la realidad del problema. Nogueras afirma que los decretos permiten que los especuladores sigan operando y que no frenan los desahucios. Ha instado al Gobierno a rectificar políticas que han llevado a la escalada de precios y ha acusado a PP, Vox, PSOE y sus socios de priorizar la campaña electoral sobre soluciones reales. Nogueras propone un enfoque más duro contra los fondos buitres y proteger a las familias, pidiendo al Gobierno trabajar en soluciones efectivas.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha defendido su 'no' a los decretos de la vivienda acusando al Gobierno de "mentir". "Ha tenido tiempo ilimitado para defender el detalle de sus engaños. Nosotros tendremos siete minutos para defender la verdad", le ha espetado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el Congreso de los Diputados.

Nogueras ha indicado que su responsabilidad es decir la verdad, sea cual sea el precio que pague por hacerlo. "La gentre necesita poder confiar, necesita saber lo que pasa, incluso si no es lo que quieren oír", ha insistido.

"Solo hace falta leer el artículo 1.1, el artículo 1.4 y el artículo 2.1 para saber que los especuladores podrán seguir comprando y especulado y no se frenarán los desahucios con este real decreto. Una cosa es el titular y otra cosa es lo que recoge la ley", ha destacado, acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; de "alimentar la mentira" y "una falsa esperanza".

De esta forma, le han pedido a la ministra que comience a rectificar las políticas que "nos han llevado a esta escalada de precios" y no ser "reincidentes en ellas". "Defender el derecho a la vivienda con responsabilidad y pensando en esta mayoría social es hacer leyes que funcionen, leyes que resuelvan los problemas y no que los agreguen", ha destacado.

La portavoz de Junts ha insitido en que estos decretos permiten que los fondos buitre sigan comprando y especulando. "La propuesta que nosotros le presentamos frenaba todo eso", ha indicado, acusando al Gobierno de "no atreverse" con los fondos buitre.

Sin embargo, ha destacado que esto no es lo peor, señalando que lo peor para ellos es que con quien sí se han atrevido es con las "miles de familias que se esfuerzan" y soportan ahogadas un costo de vida cada vez más alto.

"Desde la publicación de estos decretos reales, más de 4.000 viviendas han sido retiradas del mercado", ha asegurado, recalcando que encontrar una vivienda será cada día más complicado y recordándole a Isabel Rodríguez que su responsabilidad debe ser la de generar "seguridad".

"Si quieres que los precios bajen, pero cada vez hay menos pisos disponibles y cada vez los fondos buitre tienen más propiedades, porque este decreto real así lo permite, será imposible que los precios bajen", ha destacado.

Nogueras ha recordado que el Ejecutivo lleva ya ocho años gobernando con una mayoría suficiente para haber comenzado a revertir el problema, señalando que no solo "no lo han solucionado", sino que cada año los precios suben más y hay menos oferta.

De esta forma, ha acusado a PP, Vox, PSOE y sus socios, de estar más interesados en la "campaña elecoral" que en resolver los problemas, mientras ellos "quieren una solución".

"La excepcionalidad del problema de la vivienda exige decisiones excepcionales de todos nosotros. Seguimos trabajando en un texto que proponga soluciones reales a los problemas. Trabajemos a puerta cerrada, sin pensar en los titulares, pensando en la gente", ha pedido.

Un momento que ha aprovechado para explicar que su propuesta pasa por "dureza con los fondos, ninguna familia en la calle y ninguna sin recibir lo que le corresponde". "La gente lo necesita y se lo merece", ha zanjado, pidiendo al Gobierno que retiren el decreto y emplazando a la ministra a sentarse a trabajar un texto que ponga soluciones reales a la crisis de la vivienda.

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