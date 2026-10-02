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Junts, PP y Vox tumban el decreto de vivienda y desatan una oleada de indignación en las calles

Congreso de los Diputados

Sánchez reprocha a Junts su 'no' a los decretos de vivienda: "La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha señalado que ha llegado el momento de que la oposición demuestre que su preocupación por los ciudadanos es mayor que su deseo de "dañar al Gobierno".

Imagen de archivo de Pedro Sánchez
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en el Congreso de los Diputados antes de que se produzca la votación sobre los dos decretos de vivienda para pedir a los grupos políticos responsabilidad.

Ante el panorama de que no salgan adelante por el 'no' de Junts, PP y Vox, Sánchez ha rogado que sean valientes y coherentes. "Las medidas que hemos presentado son ambiciosas, necesarias, razonables y equilibradas", ha señalado.

Precisamente, durante su intervención se ha dirigido directamente a Junts para pedirles que hagan "lo correcto" y advertirles que "la historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de lo que imaginan".

Sánchez ha mencionado que el Congreso debate hoy medidas que tienen una trasncendencia social que puede transformar la vida de la gente de a pie. Por lo tanto, ha pedido a todos los grupos políticos que se olviden "del cálculo político", del argumentario de su partido y de las presiones que les puedan llegar de arriba, y piensen "en la gente de a pie".

"Se trata de personas reales, que son nuestros compatriotas y cuyas vidas dependen, en buena medida, de lo que voten hoy aquí", ha destacado, rogándoles así que sean "valientes y coherente".

"Las medidas son ambiciosas. No hay extremismos, hay meses de negociacion, compromiso y la determinacion de poner freno a la especulación, ayudar a quienes necesitan acceder a un alquiler asequible o comprar una primera vivienda, proteger a los inquilinos y a los pequeños propietarios frente a los abusos de los fondos buitre", ha explicado.

De esta forma, ha dejado claro que detrás de estos decretos está el deseo de poner "orden y humanidad" en un mercado que, si no lo controlamos, "destruirá nuestra sociedad".

"Las medidas no van a resolver todos los problemas, pero ayudarán a mitigarlos", ha destacado, advirtiendo que si hoy decaen, el daño será inemsno. "Afectará a la vida cotidiana de millones de españoles, al crecimiento de nuestra economía, a nuestra imagen internacional, y a la confianza de la población en la democracia y en sus instituciones". Un daño que, ha recalcado, esta vez será culpa de quienes voten 'no'.

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