Enfado monumental de los manifestantes de Sol tras caer el decreto: convocan protestas para esta misma noche

Protestas alrededor del Congreso durante el debate sobre los decretos de vivienda

Los manifestantes de Sol han convocado protestas después de conocerse el 'no' de la Cámara Baja a los dos decretos de vivienda. "Mientras se insultan y se echan mierda han seguido desahuciando y destrozando vidas", afirma Liber Morquillas, militante de la Coordinadora Juvenil Socialista.

Acción, reacción. Es lo que han hecho los manifestantes de Sol. Es la decisión que han tomado después del 'no' en el Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda. Una vez conocida la votación, han convocado una protesta en Sol para las 22:00 para mostrar su indignación con la decisión que se ha tomado en la Cámara Baja.

En una votación que han calificado como "circo parlamentario". Así se ha referido a la misma Liber Morquillas, militante de la Coordinadora Juvenil Socialista, sobre la sensación que les queda después de la votación en el Congreso. "Mientras ellos votan y se echan mierda unos a otros han seguido desahuciando y destrozando vidas", ha afirmado.

"Es una muestra más que a la clase trabajadora este sistema lo único que tiene que ofrecernos es una vida de explotación y miseria. Vamos a seguir organizándonos en cada calle y en cada barrio", ha compartido Morquillas.

Mientras hablaba, ha afirmado que la Policía había comenzado a rodear la acampada de Sol: "Llamamos a la clase trabajadora de Madrid a acudir allí".

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