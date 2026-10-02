Rufián acusa a Junts de "querer putear a todo el mundo" y de "pagar una deuda" con su 'no' a los decretos de vivienda: "Tienen intereses inmobiliarios"

El portavoz de ERC en el Congreso asegura tener "ganas de llorar" ante la caída de los dos decretos del Gobierno por la negativa de los de Carles Pigdemont a su apoyo. "Me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el más ostracismo político", amenaza.

En un pleno extraordinario del Congreso, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, criticó duramente a Junts por su negativa a apoyar los decretos de vivienda junto a Vox y el PP. Rufián cuestionó el cambio de postura de Junts, insinuando que obedecía a intereses inmobiliarios. Acusó a Junts de "pagar una deuda" y no defender una ideología política, sino sus propios intereses. También calificó a la formación de Miriam Nogueras de mentirosa, señalando que el 82% de sus votantes apoyan los decretos del Gobierno. Rufián destacó que Junts defiende a una minoría en Cataluña y pidió transparencia sobre sus supuestos intereses.

"No hay derecho". Así de contundente se ha mostrado Gabriel Rufián este viernes en el pleno extraordinario del Congreso para la votación de los dos decretos de vivienda. El portavoz de ERC en la Cámara Baja no ha dudado en cargar fuertemente contra Junts, el único socio del Ejectuvido que ha decidido dar carpetazo a las soluciones propuesas para la crisis de vivienda junto a Vox y el PP.

"Por qué era el decreto de Junts hace 48 horas y ahora votan en contra. ¿Quién ha llamado a quién?", ha espetado el republicano catalán desde la tribuna, donde ha acusado a Junts de tener intereses. "El problema es que ustedes aquí no están votando, están pagando una deuda", ha señalado, a la vez que ha pedido que "ojalá" los medios publiquen información sobre "sus empresas inmobiliarias".

"Que ustedes tienen intereses inmobiliarios lo sabe todo el mundo", ha insistido, a la vez que ha hecho hincapie en que no defienden una ideología política sino esos propios intereses. "¿A cambio de qué?", se ha preguntado mientras ha acusado a Junts de "putear a todo el mundo"."Es objetivamente denunciable, censurable, que sus intereses particulares puteen a miles de personas", ha agregado.

Rufián también ha aprovechado para calificar ala formación de Miriam Nogueras de mentirosos minutos después de que asegurara que su negativa a los decretos de vivienda se dene a que los especuladores seguirán especulando y ha asegurado que el 82% de los votantes de Junts defienden los decretos del Gobierno.

"Ustedes están defendiendo a entre un 0,7%y 1,2% de la población de Cataluña. ¿Están ustedes defendiendo a 40.000 personas en Cataluña? ¡40.000! Somos casi 10 millones de personas en Cataluña . ¿Cómo se llaman esas personas que están defendiendo? Yo lo sé, ¿eh? Y la prensa catalana lo sabe también. Ojalá algún día se publique. Ojalá", ha reiterado haciendo referencia a esos supuestos intereses inmobiliarios.

"La pasada de frenada es histórica"

El republicano, además, ha afirmado que "la pasada de frenada es histórica, legendaria". "Ustedes no están calibrando adecuadamente lo que está pasando hoy aquí. No lo están calibrando", ha añadido dirigiéndose a Junts y a Nogueras, a la que ha indicado que su bandera es un billete de 50 euros.

"Le pido, por favor, que vuelva al populismo de derechas, conservador, pero con el que se podía dialogar. Que deje de imitar a la salvaje de Urriols con financiación de Vox y que deje de imitar a Ayuso. Por favor, porque es que nuestro país no tiene cabida todo eso", ha aseverado. "Me voy a esforzar mucho para que ustedes acaben en el más ostracismo político", ha amenazado.

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