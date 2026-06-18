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Junts aprieta sin ahogar: vota con el PP una moción sobre la debilidad de Sánchez y respalda dos decretos del Gobierno

Los detalles El PNV y Coalición Canaria han vuelto a marcar distancias con el Ejecutivo socialista mediante la abstención de sus diputados.

Fotomontaje Alberto Núñez Feijóo y Miriam Nogueras. Fotomontaje Alberto Núñez Feijóo y Miriam Nogueras.Europa Press/ EFE
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Si bien no resulta extraño que el Congreso haya aprobado este jueves una moción que "constata el bloqueo político", no lo es tanto que Junts haya unido sus votos a los del Partido Popular (PP), al tiempo que ha mostrado su apoyo a dos decretos presentados por el Gobierno.

Un último movimiento que da oxígeno a Moncloa, y que se suma al inicio de conversaciones para negociar unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) con algunos de los grupos parlamentarios.

También han votado a favor de esa moción los diputados de Vox, así como los de la Unión del Pueblo Navarro (UPN). Además de los apoyos, el PNV y Coalición Canaria han vuelto a marcar distancias con el Ejecutivo socialista mediante la abstención de sus diputados.

Y es que en esta moción, también se insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que asuma "responsabilidades políticas" por los casos de presunta corrupción de cargos del PSOE y su entorno.

La moción, presentada por el PP, logró exhibir que una mayoría de la Cámara Baja considera agotada la legislatura casi tres años después de investir a Sánchez. El debate, de hecho, versó en su grueso sobre la necesidad de convocar elecciones.

Precisamente, PP y Junts presentaron este martes dos enmiendas paralelas para incluir en el texto un punto para instar a Sánchez a adelantar las elecciones generales.

Sin embargo, la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, las inadmitió a las pocas horas al considerar que invadían las competencias de la Presidencia del Gobierno referidas a la cuestión de confianza, reguladas por el artículo 112 de la Constitución.

Ni la enmienda del PP ni la de Junts planteaban formalmente una cuestión de confianza –aunque los populares reconocían que de facto lo era–, sino que se trataba de una petición política para instar a Sánchez a convocar elecciones por la "debilidad" de su Gobierno.

De hecho, Junts precisaba en su texto que la iniciativa solo tenía carácter político. En cualquier caso, todas las mociones que se aprueban en el Parlamento no son vinculantes para el Gobierno, por lo que Sánchez podría haberla desoído.

Para PP y Junts, la decisión fue "arbitraria" y antidemocrática. Tanto que los 'populares' lo han llevado este jueves al Tribunal Constitucional. "El día que se amordaza un Parlamento, muere la democracia", llegó a decir la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en la defensa de la iniciativa.

No obstante, durante las votaciones de este jueves, los de Carles Puigdemont han apoyado dos decretos presentados por el Gobierno. En concreto, se trata del proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que permitirá que la norma continúe su tramitación parlamentaria.

A este se suma el real decreto de las entregas a cuenta de 157.731 millones de euros para las autonomías y de 29.247 millones para municipios. Una iniciativa que el PP ha votado a favor pese a los rechazos de las ocasiones anteriores.

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