El PP lleva al Senado su moción para pedir elecciones a Sánchez tras el veto de la Mesa del Congreso

La portavoz del PP del Senado, Alicia García, durante su intervención en el Senado

Entre líneas Uno de los puntos de la moción presentada por el PP en el Senado es idéntico a la enmienda que presentó Junts en el Congreso, en la que se insta al presidente del Gobierno a "proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales".

El Partido Popular (PP) sigue decidido a llevar a votación su enmienda que solicita al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disolver las Cortes y convocar elecciones generales. Tras el bloqueo en el Congreso por parte de la Mesa, dominada por PSOE y Sumar, el PP ha presentado la enmienda en el Senado, donde tiene mayoría. Esta será debatida el 24 de junio, coincidiendo con la comparecencia de Sánchez en el Congreso por presunta corrupción en el PSOE. La Mesa del Congreso argumentó que las enmiendas del PP y Junts invaden competencias del Ejecutivo. Ambas propuestas buscan presionar políticamente a Sánchez, aunque sin efectos jurídicos vinculantes. El PP critica la decisión de la Mesa y considera recurrir al Tribunal Constitucional. Los independentistas también expresan su descontento, comparando con situaciones previas.

El PP no cede en su intención de llevar a votación su enmienda para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que disuelva las Cortes y convoque elecciones generales. La formación 'popular' ha llevado este miércoles a la Cámara Alta una enmienda que no se pudo hacer en la Cámara Baja porque la Mesa del Congreso lo bloqueó, con la mayoría que conforman PSOE y Sumar.

Ahora, el PP, valiéndose de su mayoría en el Senado, presenta esta enmienda que se debatirá y votará el 24 de junio, mismo día en el que comparece Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados por los casos de presunta corrupción que rodean al PSOE.

Desde la Presidencia de la Cámara, dirigida por Francina Armengol, esgrimen que las enmiendas de PP y Junts invadían competencias constitucionalmente reservadas al jefe del Ejecutivo. En concreto, el artículo 112 de la Constitución, relativo a la cuestión de confianza.

Cabe resaltar que ni la enmienda del PP ni la de Junts planteaban formalmente una cuestión de confianza, sino una petición política para instar a Sánchez a convocar elecciones por la "debilidad" de su Gobierno. Junts llegó a precisar en su texto que la iniciativa tenía carácter político y carecía de efectos jurídicos vinculantes, aunque su objetivo era que el Pleno del Congreso se pronunciara sobre la continuidad de la legislatura.

Uno de los puntos de la moción presentada por el PP en el Senado es idéntico a la enmienda que presentó Junts en el Congreso, en la que se insta al presidente del Gobierno a "proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales".

Populares e independentistas coinciden en su indignación con la Mesa del Congreso por tumbar sus enmiendas. "Francina Armengol no trabaja para el Parlamento ni para los españoles, trabaja única y exclusivamente para Pedro Sánchez", critica Ester Muñoz, portavoz 'popular' en el Congreso. El PP no descarta recurrir al Tribunal Constitucional lo que consideran una decisión "arbitraria" que se acordó a través de una votación en el grupo de WhatsApp en el que están los nueve miembros de la Mesa.

Los independentistas hablan de decisión inaudita y se quejan de que en 2025 la Mesa sí aceptó una solicitud similar. Sin embargo, leyéndolas vemos que son distintas. Ahora, instaban a Sánchez a convocar elecciones, mientras que en 2025 lo que le pedían era considerar la oportunidad de plantear una cuestión confianza.

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