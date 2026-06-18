El PP vota a favor de las entregas a cuenta de 179.000 millones para comunidades y municipios

Los detalles El real decreto contempla una financiación de 157.731 millones de euros para las autonomías y de 29.247 millones para municipios. Además, permitirá a los ayuntamientos gastar el superávit en inversiones financieramente sostenibles y en vivienda.

El Congreso de los Diputados ha convalidado un real decreto que asigna 157.731 millones de euros a las autonomías y 29.247 millones a los municipios, con el apoyo del Grupo Popular, que se sumó a una votación que resultó en 313 votos a favor y 33 en contra, principalmente de Vox. Este decreto permite a los ayuntamientos invertir el superávit en proyectos sostenibles y vivienda. El ministro de Hacienda, Arcadi España, destacó la importancia de esta "histórica" transferencia de recursos. A pesar de las críticas del PP por la inclusión de otras medidas, respaldaron las entregas a cuenta, necesarias por la falta de presupuestos generales.

Las autonomías tendrán una financiación de 157.731 millones de euros y los municipios contarán con 29.247 millones. Esto es lo que contempla el real decreto con las entregas a cuenta a las autonomías y entidades locales. Este jueves, el Grupo Popular ha votado a favor de su convalidación en el Congreso de los Diputados.

Este real decreto, además, permite que los ayuntamientos gasten el superávit en inversiones financieramente sostenibles y en vivienda.

Finalmente, el Grupo Popular ha votado a favor de la convalidación en el Congreso del real decreto con las entregas a cuenta a las autonomías y entidades locales, por lo que la votación ha quedado con 313 votos a favor y 33 en contra, los de Vox.

Junts y PNV, además de ERC, BNG, Compromís, Bildu o Podemos ya habían anunciado su voto con anterioridad, asegurando que iba a ser a favor. Con ello, no ha habido demasiada sorpresa, pues, con sus votos, la aprobación del decreto estaba garantizada. Ya contaba con una mayoría de votos.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha defendido esta mañana el decreto como la transferencia de una cantidad "histórica" de recursos a las entidades territoriales que exige responsabilidad y no es partidista. "Quien vote hoy en contra tendrá que explicarlo muy bien en sus territorios; no será fácil para aquellos que piden continuamente más recursos al Gobierno si luego rechazan una medida que no tiene color político", ha dicho.

Sus palabras han tenido respuesta en el PP. El diputado popular Ángel Ibáñez, quien le ha reprochado al Gobierno haber mezclado las entregas a cuenta con otras medidas en varios decretos "trágala" a los que se opuso su partido.

Aun así, ha expresado que su grupo está de acuerdo con las entregas a cuenta a las entidades territoriales.

La falta de presupuestos generales del Estado hace necesario actualizar los recursos que el Gobierno traspasa a las entidades territoriales mediante un real decreto, que debe ser convalidado por el Parlamento. Las entregas a cuenta son los adelantos de recursos que hace el Gobierno a las administraciones territoriales sobre la base de los ingresos obtenidos a través de sus mecanismos de financiación, como los tramos de IRPF o IVA de las comunidades.

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