Rufián, sobre la petición de Junts de adelanto electoral: "Aguantar para nada es tontería"

¿Qué ha dicho? ERC pregunta al Ejecutivo para qué quiere aprovechar el tiempo, si para aguantar y decir que "los otros son peores" o para cuestiones como frenar la especulación inmobiliaria o tener una fiscalidad más justa.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lanzado una advertencia al Gobierno de Pedro Sánchez tras la petición de Junts de adelantar elecciones, afirmando que "aguantar para nada es tontería" y que "la gente merece una izquierda que no dé vergüenza". En respuesta a la enmienda de Junts a una moción del PP para instar a Sánchez a convocar elecciones, Rufián cuestiona al Ejecutivo sobre su uso del tiempo, sugiriendo que debería enfocarse en frenar la especulación inmobiliaria y promover una fiscalidad justa. En redes sociales, Rufián ha pronosticado un posible pacto entre Junts, PP y Vox para acabar con el Gobierno.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez tras la petición de Junts de adelantar elecciones de que "aguantar para nada es tontería" y ha recalcado que "la gente merece una izquierda que no dé vergüenza".

Rufián ha respondido así en declaraciones a los medios en el Congreso al ser preguntado por la enmienda presentada por Junts a un moción del PP en la que se pide al Congreso que inste a Sánchez a convocar elecciones.

El portavoz republicano ha señalado a los periodistas que lo que ERC pregunta al Ejecutivo es para qué quiere aprovechar el tiempo, si para aguantar y decir que "los otros son peores" o para cuestiones como frenar la especulación inmobiliaria o tener una fiscalidad más justa.

"Ya sabemos que los otros son peores, eso lo sabemos, es de primero de izquierdas", ha recalcado, aunque ha rechazado que se opte por "aguantar y asquear" a los ciudadanos.

En este punto, ha pedido tanto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que den todas las explicaciones "cuanto antes mejor" sobre las distintas acusaciones. "Que se explique lo legal y lo moral, porque está lo legal y lo moral", ha apostillado el portavoz parlamentario.

A continuación, en una publicación en la red social X, Rufián ha augurado que "si Junts y PP pactan una enmienda (que Vox votará) para acabar con el Gobierno, también Junts y PP pactarán una moción de censura (que Vox votará) para acabar con el Gobierno". "Es decir: Feijóo, Abascal y Puigdemont. ¿No?", ha añadido, en alusión a los líderes del PP, Vox y Junts.

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