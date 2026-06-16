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Elevan la presión

Rufián, sobre la petición de Junts de adelanto electoral: "Aguantar para nada es tontería"

¿Qué ha dicho? ERC pregunta al Ejecutivo para qué quiere aprovechar el tiempo, si para aguantar y decir que "los otros son peores" o para cuestiones como frenar la especulación inmobiliaria o tener una fiscalidad más justa.

Imagen de archivo Gabriel Rufián. Imagen de archivo Gabriel Rufián. Agencia EFE
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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez tras la petición de Junts de adelantar elecciones de que "aguantar para nada es tontería" y ha recalcado que "la gente merece una izquierda que no dé vergüenza".

Rufián ha respondido así en declaraciones a los medios en el Congreso al ser preguntado por la enmienda presentada por Junts a un moción del PP en la que se pide al Congreso que inste a Sánchez a convocar elecciones.

El portavoz republicano ha señalado a los periodistas que lo que ERC pregunta al Ejecutivo es para qué quiere aprovechar el tiempo, si para aguantar y decir que "los otros son peores" o para cuestiones como frenar la especulación inmobiliaria o tener una fiscalidad más justa.

"Ya sabemos que los otros son peores, eso lo sabemos, es de primero de izquierdas", ha recalcado, aunque ha rechazado que se opte por "aguantar y asquear" a los ciudadanos.

En este punto, ha pedido tanto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que den todas las explicaciones "cuanto antes mejor" sobre las distintas acusaciones. "Que se explique lo legal y lo moral, porque está lo legal y lo moral", ha apostillado el portavoz parlamentario.

A continuación, en una publicación en la red social X, Rufián ha augurado que "si Junts y PP pactan una enmienda (que Vox votará) para acabar con el Gobierno, también Junts y PP pactarán una moción de censura (que Vox votará) para acabar con el Gobierno". "Es decir: Feijóo, Abascal y Puigdemont. ¿No?", ha añadido, en alusión a los líderes del PP, Vox y Junts.

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