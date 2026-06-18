El PP lleva al Tribunal Constitucional el veto de la Mesa del Congreso a votar un adelanto electoral

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo

¿Por qué es importante? Los 'populares' critican el veto "arbitrario y servil" de la Mesa del Congreso a Pedro Sánchez a su moción. Creen que se trata de un cambio de criterio "oportunista", alegando que otras veces sí que se han permitido estos debates.

El Partido Popular (PP) ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de vetar las enmiendas de Junts y PP que pedían un adelanto electoral al presidente Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, calificó el veto como una "cacicada" de Francina Armengol, presidenta de la Cámara Baja. La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, justificó su decisión alegando que solo el jefe del Ejecutivo puede solicitar una cuestión de confianza. El PP considera que esta medida busca silenciar al Parlamento y ya ha tomado acciones legales.

El PP llevará al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de vetar las dos enmiendas a una moción en las que Junts y PP pedían al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un adelanto electoral. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha calificado al veto a las enmiendas como "una nueva cacicada" de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

Creen que la decisión tomada el pasado martes por la Mesa del Congreso, en la que PSOE y Sumar tienen mayoría, es además un "cambio de criterio oportunista" ya que otras veces sí que se han permitido estos debates.

La Mesa del Congreso decidió no admitirlas esgrimiendo que la prerrogativa para solicitar una cuestión de confianza es exclusiva del jefe del Ejecutivo, aunque Junts y PPdefienden que la moción no pedía que se disolvieran las Cortes, sino que instaba al presidente Sánchez a que en el uso de sus facultades lo hiciera.

Esta decisión "tiene como único fin impedir que el Parlamento exprese su voluntad", según el PP, que habla de un "veto arbitrario y servil" a Sánchez por parte de Armengol y de los miembros del PSOE y Sumar en la Mesa.

Este martes, el Grupo Popular ya envió un escrito de reconsideración al órgano de gobierno de la Cámara pero, a la espera de la respuesta de este escrito, la formación ha decidido dar un paso más y acudir al Constitucional. Sin las enmiendas, la moción fue debatida el miércoles por el pleno del Congreso y será votada este jueves.

En la presentación, Muñoz dijo que lo sucedido "fulmina cualquier principio democrático" ya que se ha "hurtado" a la cámara la posibilidad de votar, algo que se ha hecho porque el Gobierno sabía que iba a perder la votación. "El día que se amordaza un Parlamento, muere la democracia", afirmó, mientras que el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, también se mostró muy molesto y exigió en la tribuna al Gobierno que disuelva las Cortes y convoque elecciones. "Este es un Gobierno débil y cada vez más asediado por la corrupción. Por lo tanto, disuelvan estas Cortes y convoquen elecciones, no hay más", aseveró el diputado del partido de Carles Puigdemont.

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