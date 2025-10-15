Ahora

Caso Koldo

El juez del Supremo corta a Ábalos cuando intenta alegar indefensión: "Esto no es el Congreso"

El contexto Durante su comparecencia judicial, el exministro se ha acogido a su derecho a no declarar, alegando que no tiene abogado y que se siente "indefenso". El magistrado, sin embargo, le ha parado los pies.

El exministro José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

"Esto no es el Congreso". Es la advertencia que ha hecho el juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, a José Luis Ábalos, a quien ha cortado cuando el exministro, que este miércoles se ha acogido a su derecho a no declarar, argumentaba que se siente "indefenso". Previamente, el magistrado le ha interpelado varias veces, visiblemente enfadado: "¿Pero va a declarar o no va a declarar?", le ha preguntado.

La comparecencia, no obstante, se ha prolongado 40 minutos, después de que esta misma semana el exdirigente socialista renunciara a su abogado por pérdida de confianza. El juez, sin embargo, lo rechazó por considerar que esa renuncia se hacía en fraude de ley y mantuvo su declaración como investigado de este miércoles.

Precisamente, Ábalos ha insistido durante esa comparecencia en que no tiene abogado y ha esgrimido que renunciar a su letrado no es fraude de ley: según ha argumentado, lo que sería fraude de ley sería renunciar al acta de diputado, tal y como le había sugerido su abogado.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido prisión provisional. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, ha expuesto que no han cambiado las circunstancias para pedirla, aunque hay nuevos indicios de criminalidad en el último informe de la UCO, y ha defendido que hay cierto riesgo de fuga, pero no el suficiente para pedir esa medida cautelar.

Sí han solicitado la prisión provisional, en cambio, las acusaciones populares, unificadas en el Partido Popular, que además han pedido de forma subsidiaria a la prisión que se imponga a Ábalos una fianza de 650.000 euros. La última palabra, no obstante, la tiene el juez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de Ábalos en el Supremo | El exministro se acoge a su derecho a no declarar y Anticorrupción no le pide prisión
  2. Feijóo acusa a Sánchez de "proteger" la corrupción y el presidente le recuerda que "la caja B, si ha existido, ha sido en su partido"
  3. El Gobierno de Ayuso lleva a las aulas un taller sobre el "presente" de ETA tras pedir no politizar los colegios: "Bildu ha cambiado las bombas por los trajes"
  4. Qué hay de real en la amenaza de Trump a España: ni puede imponerle aranceles exclusivos ni expulsarla de la OTAN
  5. Última hora del acuerdo de paz en Gaza | Israel asegura que el cuarto cuerpo entregado por Hamás no es de ningún rehén
  6. La infame burla del PP en Les Corts al diputado de la Flotilla Juan Bordera: "¡Qué gordito has salido de Auschwitz!"