El juez del Supremo corta a Ábalos cuando intenta alegar indefensión: "Esto no es el Congreso"

El contexto Durante su comparecencia judicial, el exministro se ha acogido a su derecho a no declarar, alegando que no tiene abogado y que se siente "indefenso". El magistrado, sin embargo, le ha parado los pies.

El juez Leopoldo Puente, que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, advirtió a José Luis Ábalos de que "esto no es el Congreso", interrumpiéndole cuando el exministro, que se acogió a su derecho a no declarar, expresó sentirse "indefenso". La comparecencia duró 40 minutos, tras la reciente renuncia de Ábalos a su abogado por pérdida de confianza, lo cual el magistrado rechazó por considerarlo un fraude de ley. Ábalos insistió en que no tiene abogado y que su renuncia no es fraudulenta. La Fiscalía Anticorrupción no pidió prisión provisional, pero las acusaciones populares sí. Además, solicitaron una fianza de 650.000 euros.

"Esto no es el Congreso". Es la advertencia que ha hecho el juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, a José Luis Ábalos, a quien ha cortado cuando el exministro, que este miércoles se ha acogido a su derecho a no declarar, argumentaba que se siente "indefenso". Previamente, el magistrado le ha interpelado varias veces, visiblemente enfadado: "¿Pero va a declarar o no va a declarar?", le ha preguntado.

La comparecencia, no obstante, se ha prolongado 40 minutos, después de que esta misma semana el exdirigente socialista renunciara a su abogado por pérdida de confianza. El juez, sin embargo, lo rechazó por considerar que esa renuncia se hacía en fraude de ley y mantuvo su declaración como investigado de este miércoles.

Precisamente, Ábalos ha insistido durante esa comparecencia en que no tiene abogado y ha esgrimido que renunciar a su letrado no es fraude de ley: según ha argumentado, lo que sería fraude de ley sería renunciar al acta de diputado, tal y como le había sugerido su abogado.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido prisión provisional. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, ha expuesto que no han cambiado las circunstancias para pedirla, aunque hay nuevos indicios de criminalidad en el último informe de la UCO, y ha defendido que hay cierto riesgo de fuga, pero no el suficiente para pedir esa medida cautelar.

Sí han solicitado la prisión provisional, en cambio, las acusaciones populares, unificadas en el Partido Popular, que además han pedido de forma subsidiaria a la prisión que se imponga a Ábalos una fianza de 650.000 euros. La última palabra, no obstante, la tiene el juez.

