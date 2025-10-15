Juan Bordera, de la Flotilla, responde a la burla de un diputado del PP: "Será uno más de los que tendrá que agachar la cabeza y reconocer que ha blanqueado un genocidio"

Juan Bordera, diputado por Compromís, ha sido uno de los integrantes de la Global Sumud Flotilla, retenido por Israel. A su llegada a Les Corts Valencianes, un diputado del PP le ha recibido con esta particular burla: "¡Qué gordito has salido de Auschwitz!".

Juan Bordera, diputado por Compromís en la Generalitat Valenciana, ha sido uno de los integrantes que iba a bordo de la Global Sumud Flotilla que fue retenido por Israel. A su llegada a Les Corts Valencianes ha sido recibido entre aplausos por sus compañeros de partido, pero no todo han sido halagos... ni mucho menos.

Un, se ha burlado de Bordera dedicándole este 'bonito' piropo: "". Sin embargo, y tal como ha confesado el propio Bordera a Antonio García Ferreras, en directo en 'Al Rojo Vivo', no le importa el insulto personal, pero sí le "duele", admite, "por la gente que está allí y que ha arriesgado su vida, no solo en la Flotilla, sino en todas las misiones humanitarias y los periodistas que están siendo masacrados allí... Si este es el nivel del debate, apaga y vámonos".

"Es un tema muy serio. Cuando se sepa la realidad y la verdadera cifra de muertes que ha supuesto este genocidio, creo que algunas personas van a taparse mucho sus vergüenzas y este señor del PP será uno más de los que tendrán que agachar la cabeza y reconocer que ha estado blanqueando un genocidio".

Reconoce, además, Bordera, que no ha tenido nunca interlocución alguna con este diputado 'popular' en todo lo que llevan de legislatura: "Simplemente, es agarrarse a cualquier bulo, mentira o declaración sacada de contexto, que es el argumentario que estamos viendo en muchos de los medios de derecha y ultraderecha".

Esto es, añade, "primero se nos relacionaba con la Flotilla de lujo, luego con la de Hamás, ahora se hacen bromas sobre Auschwitz...". Y quisiera dejar claro, confiesa Bordera, que “según hemos podido ver quienes hemos estado allí, si así tratan a las personas que contábamos con cierta inmunidad, qué no le harán a la población palestina (...) Pensar que a esa gente le están haciendo auténticas barbaridades que son muy superiores a las que se hicieron en Guantánamo me pone muy cabreado".

