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Por el caso Leire Díez

Leire Díez, sobre la entrada de la UCO en la sede del PSOE: "Me ha pillado de sorpresa"

El contexto La entrada de la UCO en la sede del PSOE precisamente se ha realizado por un requerimiento de documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez.

Leire Díez, sobre la entrada de la UCO en la sede del PSOE: "Me ha pillado de sorpresa"
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La conocida como fontanera del PSOE, Leire Díez, ha asegurado este miércoles que le ha "pillado de sorpresa" la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

"No sé absolutamente nada. Si antes no sabía imagínate ahora", ha respondido Díez en una conversación telefónica en Rac1 al ser preguntada por lo que estaba pasando en la sede socialista.

De esta manera, la exmilitante del PSOE ha reconocido que le "ha pillado así como de sorpresa" y ha denunciado que esto "forma parte del ataque continúo y constante de los mismos medios de siempre".

Al ser preguntada por si le consta o ha cobrado del PSOE recientemente, Díez ha respondido "no a las dos cosas". "Ni me consta ni eso ha pasado", ha dicho. Sobre si el empresario Javier Pérez Dolset, quien hoy ha sido imputado por el juez Pedraz, habría cobrado del PSOE, Díez ha dicho que "él ha manifestado mil veces que no".

La entrada de la UCO en la sede del PSOE precisamente se ha realizado por un requerimiento de documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez.

Dentro de esta operación, los agentes de la UCO han acudido a la casa de los exdirigentes socialistas Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y Gaspar Zarrías, en Madrid y Mairena del Aljarafe, que pasan a estar imputados dentro de la investigación de los pagos desde la gerencia del PSOE por los trabajos de investigación de Leire Díez en 2024. También han entrado a la casa del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles, quien ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

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