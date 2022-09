El juez Manuel García-Castellón rechaza imputar a María Dolores de Cospedal de nuevo en la causa de la 'Operación Kitchen', según han trasladado fuentes jurídicas a laSexta. Ello, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción así lo había solicitado por entender que la que fuera secretaria general del PP "faltó a la verdad" en su declaración.

Además, el magistrado ha acordado incoar una nueva pieza separada para incorporar las publicaciones aparecidas en medios de comunicación relacionadas con la investigación y, en su caso, requerirles esta información.

No ve justificada la imputación

En el primero de los autos, al que ha tenido acceso esta cadena, el juez rechaza la petición de PSOE y Podemos de retrotraer las actuaciones a la fase de diligencias previas, así como la solicitud de Anticorrupción para incoar una pieza separada bis a raíz de la reciente publicación de unos audios en los que supuestamente conversan el excomisario Villarejo y la propia Cospedal.

En su resolución, el juez argumenta que, si bien sus peticiones son legítimas, ya fueron descartadas en su día, no "porque se pretendiera cerrar el procedimiento", sino porque "no había indicios que sustentaran los delitos que se pretendían investigar". La adoptción de las diligencias solicitadas, explica, habría supuesto "ampliar artificiosamente una investigación para adentrarse en el terreno de la prospección".

El juez añade que el PSOE pretende "una suerte de retroacción a la fase sumarial", interesando la imputación de Cospedal, ante la publicación audios aparentemente vinculadas a Villarejo "que no obran en las actuaciones". Sin embargo, cree que no se aprecia la existencia de hechos nuevos que justifiquen dejar sin efecto su auto del pasado 29 de julio. Por el contrario, sostiene que "los elementos aportados no hacen más que corroborar extremos ya referidos" en el mismo, "confirmando la existencia de la trama en los términos fijados en la resolución".

En la misma línea, el magistrado afirma que el sustento de la petición de imputación se reduce casi de forma nuclear a unos minutos de un audio del que se desconoce no solo su origen, sino cualquier circunstancia y contexto. "Sobre la base de una afirmación realizada por la Sra. Cospedal se efectúa la inferencia a la que se llega por las acusaciones, conclusión que no se puede compartir con un mínimo de rigor profesional", defiende.

Así, el magistrado considera que "no existen razones que justifiquen el ejercicio de acciones penales" contra Cospedal, ni tampoco la retroacción a la fase de diligencias previas. Los audios aportados, continúa el auto, merecen la misma valoración que la efectuada en su día respecto a otras grabaciones.

Insiste a su vez en "la insuficiencia indiciaria que en el proceso penal supone sustentar acusaciones sobre la base de grabaciones troceadas, descontextualizadas y de ignota procedencia" y recuerda que las posibles reuniones de Cospedal y Villarejo ya fueron valoradas en su anterior auto y apunta que "no constituyen, por sí, infracción penal alguna".

Nueva pieza separada

En un segundo auto, al que también ha podido acceder laSexta, el juez García-Castellón acuerda incoar una nueva pieza separada, la número 34, para incorporar las publicaciones aparecidas en los medios de datos relacionados con la investigación en el marco de la llamada 'Operación Tándem' para, en su caso, proceder a requerir la información al que corresponda para su unión al procedimiento.

El juez explica que las publicaciones de informaciones relacionadas con la causa exigen, de entrada, una labor de recopilación y análisis, para así determinar si corresponden con material ya aprehendido y analizado o si se trata de nuevos datos no conocidos. En este segundo caso, señala, sería conveniente determinar la relevancia que pudiera tener en el procedimiento.