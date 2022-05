En los primeros compases del estallido de los 'Papeles de Bárcenas', la entonces secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, puso todos sus esfuerzos en evitar que el caso de corrupción se llevara por delante al Gobierno y a su partido. Tanto es así que, en su estrecha relación con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, intentó bloquear que la investigación siguiera adelante.

Según una serie de audios que ha publicado el diario El País y que proceden de conversaciones entre la exministra de Defensa y el expolicía, grabadas por él mismo, Cospedal intentó saber si El Mundo contaba con documentación, la llamada "libretita", que acreditara cuáles de los líderes de la formación habían recibido sobresueldos.

"Oye, y la famosa libretita, ¿tú crees que la sacarán?", pregunta quien fuera número dos de Mariano Rajoy. Y Villarejo responde: "Ya, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado. O sea, que lo de la libretita no la tiene físicamente, ¿eh?". Las conversaciones fueron intervenidas por orden judicial en el marco de la Operación Tándem.

El País publicó los Papeles de Bárcenas el 31 de enero de 2013 en portada y apenas once días antes, Villarejo tranquilizaba a Cospedal: "El día de ayer estuve comiéndole el tarro a estos, al Inda, al Esteban, a todos, de que no sacaran… Porque querían sacar al principio una lista de las que ellos decían que había, una lista en la que estaba el presi, ¿eh?", le cuenta. "Tú sacas una lista así, y al día siguiente tienen una querella, ¿eh?", responde Cospedal.

"Por eso te estoy llamando… la libretita... sería mejor poderlo parar", ruega la exministra el 20 de enero de 2013, según la conversación grabada. "No te preocupes que yo voy a estar al loro en esto y voy a hacer todo lo posible en estos días por hacerme mucho más el encontradizo con ellos", asegura el comisario.

Tres meses después, en abril de 2013, la Audiencia Nacional había abierto una pieza separada dentro del sumario del caso Gürtel para investigarlo. Y la policía comenzó a elaborar informes al respecto. El 26 de abril de 2013, Cospedal recurre de nuevo a Villarejo.

"Yo sé que ayer por la tarde te llamó el ministro [del Interior, Jorge Fernández Díaz] después de haber hablado con Pepe Losada [José García Losada, jefe de la Comisaría General de Policía Judicial]. Se ha negado a cambiar ni un ápice", dice Villarejo.

"No, no, y aparte, a mí me llama [el ministro] ayer por la noche diciéndome que voy a tener un día para verlo [el informe] hasta que se lo dé al juez, y digo, y para qué me llamas", replica Cospedal.

Según lo publicado por el diario, Cospedal y Villarejo discutieron sobre los informes de la Policía y sobre las maneras para evitar los párrafos más dolosos para los populares. "Lo que hicimos nosotros, mi amigo José Luis [Olivera, que fue Comisario jefe de la UDEF] y yo, luego irnos a tomar una copa y a cenar con el Morocho [inspector de policía encargado de redactar los informes para el juez] de los cojones. (...) Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal, pero así no podemos estar todos los días", narra Villarejo.

También hablan de la posibilidad de garantizar un ascenso a uno de los subinspectores encargados de redactar los informes, pero critican al exsecretario de Estado Francisco Martínez, investigado por la trama Kitchen, por no haberlo gestionado bien.