La Fiscalía Anticorrupción pide volver a imputar a María Dolores de Cospedal por considerar que mintió en su declaración sobre la 'Operación Kitchen'. Según ha podido saber laSexta, el informe que estudia el juez Manuel García-Castellón solicita reabrir la causa en una pieza bis y la declaración como investigado también del ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

Aunque de momento Anticorrupción no pide la imputación de Mariano Rajoy, sí le menciona en varias ocasiones por las referencias al expresidente en conversaciones entre los implicados.

El informe, que dedica un capítulo al "conocimiento y seguimiento que Cospedal y Rajoy tenían de los hechos", señala que la ex secretaria general del PP "faltó a la verdad" en su declaración cuando sostuvo que desconocía la operación. Asimismo, apunta a "novedades y avances en la investigación indudables", en referencia, sobre todo, a la grabación en la que esta señalaba que "lo de la libretita... sería mejor poderlo parar", en alusión a la contabilidad paralela de Luis Bárcenas.

El informe, de 72 páginas, cita a Rajoy en varias ocasiones, pero no concreta indicios de delito contra él, sino referencias indirectas en conversaciones. Por ejemplo, en un intercambio entre Villarejo y Martínez, ex número dos de Interior, el comisario alude a una reunión en Génova con Rajoy y el abogado Javier Iglesias en la que Martínez dice: "Hablo poco con Rajoy, normalmente las cosas se las explica el número 1", en referencia al entonces ministro Jorge Fernández Díaz.

"No le he querido decir a María Dolores, tú eres el único canal de comunicación. ¿Por qué? Porque queda muy feo que llegue al Barbas, que le informen por el partido [y no]", dice Villarejo en una de las grabaciones, de nuevo en referencia a Rajoy. En otra conversación, Villarejo y Martínez hablan de "lo del encargo del preso, de Bárcenas". Según Anticorrupción, "Villarejo afirma, en alusión al presidente del Gobierno, con el que se habría reunido según su relato, que quiere saber todo".

Sobre Cospedal, el informe también recoge conversaciones en las que Villarejo habla de contactos a través del abogado Javier de la Rosa. "Me ha prometido que María Dolores que me iban a pagar en septiembre lo que me deben, que todavía no me han pagado", afirma.