Hasta 10 días de espera para una cita médica: los españoles creen que las listas de espera en la sanidad pública han empeorado en el último año

Los detalles Según el Barómetro Sanitario realizado por el CIS, el 38,3 % de los ciudadanos considera que ha habido un empeoramiento para conseguir citas médicas en los últimos 12 meses.

El Barómetro Sanitario 2026 del CIS revela que casi cuatro de cada diez españoles esperan hasta 10 días para una cita con el médico de familia en la sanidad pública. Un 38,3% de los ciudadanos percibe un empeoramiento en las listas de espera, y el 69,4% considera inaceptables los tiempos para consultas de especialistas. Sin embargo, el 84% valora positivamente la atención en Atención Primaria. En urgencias, el 53,1% ha acudido en el último año, con un 81,5% optando por la sanidad pública. La hospitalización en centros públicos es altamente valorada, con un 88,3% de satisfacción.

Que un médico te pueda atender el mismo día es casi una tarea imposible, pero es que los casi cuatro de cada diez españoles tienen que esperar hasta 10 días de media para tener una cita con el médico de familia en la sanidad pública. Porque, para el 38,3 % de los ciudadanos, las listas de espera en la sanidad pública han empeorado en los últimos doce meses pese a que durante todo el año se haya hablado de las mismas.

Así lo refleja el Barómetro Sanitario 2026 publicado este lunes tras la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja una subida de cuatro puntos con respecto a hace un año. De hecho, el 69,4% de los encuestados consideran que los tiempos de espera son "poco o nada aceptables" en las consultas de especialistas.

A la hora de consultar con un médico de familia de la sanidad pública, el 22,8 % afirma que "alguna vez lo ha necesitado y no lo ha conseguido", mientras que un 61,1 % asegura no haber tenido ningún problema cuando ha requerido consulta en Atención Primaria". Es más, el 84 % de los encuestados valora satisfactoriamente la atención recibida en la Atención Primaria, especialmente la seguridad y la confianza transmitida por enfermería y medicina y la nota media del sistema sanitario público es de un 6,16.

Sobre los tiempos de espera en los últimos 12 meses para una consulta con el médico de familia, el 71,2 % dice que "pasó más de un día porque no había consulta antes", un 10,6 % fue atendido en el mismo día y un 11,2 % "al día siguiente". Respecto al número de días de espera, el 33 % espero 11 días o más; el 12,5 % entre 8 y 10 días; el 15,7 %, una semana y el 10,4 %, tres días.

La atención en urgencias

Algunas de las preguntas realizadas por el CIS eran sobre la atención en urgencias, donde el 53,1 % ha acudido alguna vez a un centro de urgencias en los últimos doce meses, y de ellos el 81,5 % recurrió a la sanidad pública. Respecto al tiempo de espera en los servicios de urgencia hasta que le enviaron a casa o le ingresaron, fue de dos a cuatro horas para el 27 % de los pacientes, de cuatro a seis horas para el 16,3 % y de una a dos horas para otro 16,3 %.

En general la atención recibida es considerada "buena o muy buena" para el 74,2 % de los pacientes. En cuanto a la hospitalización, el 13,5 % afirma haber estado ingresado en un hospital en el último año. En el 83,2 % de los casos los ingresos se produjeron en un hospital público. La hospitalización en centros públicos es el servicio mejor valorado entre los usuarios: el 88,3 % valora satisfactoriamente la atención recibida durante el ingreso siendo los ciudadanos de enfermería los que obtienen la puntuación más alta (8,45 sobre 10).