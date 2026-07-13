Ahora

Conflicto diplomático con Francia

Iñaki López sobre las palabras de Rajoy: "En su cabeza todo sonaba fenomenal, pero el papel no aguantó tanta ranciedad"

Los detalles El presentador de Más Vale Tarde reflexiona sobre el conflicto diplomático con Francia después de que Mariano Rajoy acusara, en una columna deportiva, a la selección francesa de fútbol de no contar con franceses en sus filas.

Monólogo Iñaki 13 07

En el inicio de Más Vale Tarde, Iñaki López se ha referido al segundo conflicto con el país vecino "que nos regala el Partido Popular en una semana tras su boicot a firmar un tratado de amistad con Francia".

"Lo cierto es que nunca Rajoy había despertado tanto interés en el país vecino, probablemente por la dificultad de traducir sus greguerías. Pero lo que ha escandalizado a los galos es que a Rajoy no le parezcan cultural y genéticamente franceses los jugadores de su selección", señala López

López afirma que es algo clásico que la derecha guste de decir quién es patriota y quién no, "pero lo cierto es que jamás hubiéramos sospechado tinte racista alguno en Rajoy. Vaya usted a saber".

"Tampoco Rajoy era partidario de subir impuestos y lo hizo 40 veces durante su gobierno. Yo sospecho que Rajoy creía haber dado con otro de sus míticos giros humorísticos y en su cabeza todo sonaba fenomenal, pero después el papel no aguantó tanta ranciedad", asegura López.

Por eso, Iñaki López dice no entender que hasta ahora Rajoy no haya rectificado explicado qué demonios quería decir en esta ocasión: "En caso contrario, me pregunto si para Rajoy merecerán vestir la elástica española jugadores como Lamine Yamal, Nico Williams o Aymeric Laporte".

Pero es que Mariano, esa es "la España que viene diversa, variada e infinitamente más rica", explica López. Tenga confianza, Mariano, en la gente de apellidos exóticos nacidos fuera. "Pueden ser unos españoles de bien, honrados y hasta patriotas. No todos van a salir como el emérito", añade el presentador de Más Vale Tarde.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Sánchez llega a París para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania con la sombra del "lío diplomático" por las palabras de Rajoy
  2. El juez Peinado da cinco días a Begoña Gómez para acreditar que solo usó el pasaporte para ir a Londres a la graduación de su hija
  3. La jueza imputa a Manuel Bautista, alcalde del PP de Móstoles, por acoso sexual y laboral a una exedil de su partido
  4. El doloroso regreso a la zona cero del incendio de Los Gallardos: "Pensamos que nos moríamos"
  5. Trump dice que EEUU es el "guardián" de Ormuz e impondrá una "compensación" del 20% por garantizar la seguridad de los buques
  6. Muere el actor Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park', a los 78 años