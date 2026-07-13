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Detenido el exalcalde de Sant Feliu (Girona) Pere Albó por presuntamente masturbarse en una piscina ante menores

Los detalles El exalcalde socialista y exdiputado de Junts en el Parlament entró sin autorización en el hotel, se dirigió a la zona de piscinas y se masturbó en una hamaca ante diversas personas, algunas de ellas menores.

El exalcalde de Sant Feliu (Girona) Pere Albó.
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La Policía Local de Santa Susanna (Barcelona) detuvo la tarde de este domingo al exalcalde de Sant Feliu de Guíxols (Girona) Pere Albó por presuntamente masturbarse en la piscina de un hotel del municipio.

La plaza de Arenys de la sección de Instrucción del Tribunal de instancia de Arenys de Mar ha recibido este lunes un detenido por un delito de exhibicionismo ante menor de edad en una piscina, según ha podido confirmar laSexta.

Después de practicadas diferentes diligencias, se ha acordado la libertad a disposición de la autoridad judicial y su situación procesal es de investigado.

Según ha avanzado 'Ser Catalunya', el exalcalde socialista y exdiputado de Junts en el Parlament entró sin autorización en el hotel, se dirigió a la zona de piscinas y se masturbó en una hamaca ante diversas personas, algunas de ellas menores.

Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que actuó con una "actitud impropia" y que parecía desorientado tras los hechos.

Albó milita en la actualidad en MEScat (Moviment d'Esquerres), desde donde han trasladado a laSexta "una absoluta sorpresa y consternación por los hechos que explican los medios de comunicación, que condenamos de la forma más rotunda".

El partido ha informado que "ha abierto de inmediato un expediente para investigar los hechos". Además, "se ha acordado la suspensión cautelar de militancia de Pere Albó hasta que concluya el expediente".

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