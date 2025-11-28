Al juez no, a los medios sí: el rescate de Air Europa ya investigado por la Justicia se convierte en munición de Ábalos contra Sánchez

¿Por qué es importante? Ábalos ha lanzado acusaciones contra Begoña Gómez antes de su entrada en prisión pero sigue sin aportar ninguna prueba que demuestre su intervención en el rescate.

José Luis Ábalos ha intensificado su enfrentamiento con Pedro Sánchez, acusando al Gobierno de presionarlo para autoinculparse y ocultar un supuesto vínculo de Begoña Gómez, esposa del presidente, en el rescate de Air Europa. Aunque Ábalos ha lanzado acusaciones, no ha presentado pruebas que vinculen a Gómez, y la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado la investigación por falta de indicios. Pedro Sánchez y la vicepresidenta María Jesús Montero defienden la transparencia del rescate, respaldado por informes de la Guardia Civil y autorizado por Bruselas. Ábalos enfrenta acusaciones de cohecho por presuntamente beneficiarse del rescate.

José Luis Ábalos ha pasado al enfrentamiento directo con Pedro Sánchez y su círculo más cercano. Acusa al Gobierno de presionarle para que se autoinculpe y así tapar el vínculo de Begoña Gómez, esposa del presidente, en el rescate millonario a Air Europa.

"Investigar a Air Europa sería abrir el melón, ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados", declaró en una entrevista en 'El Mundo', previa a su encarcelamiento. "Claro que Hidalgo habló con ella (Begoña), porque estaba desesperado", añadía.

El exministro ha lanzado la prueba antes de entrar en Soto del Real, pero no ha presentado ni una sola prueba. Como tampoco hizo cuando declaró ante el juez.

Hasta el momento, no hay nada que vincule a Gómez con ese rescate. De hecho, la Audiencia Provincial de Madrid cerró la puerta a que el juez Juan Carlos Peinado siguiese investigando esto, asegurando que "no hay el más mínimo indicio".

Ha revocado las resoluciones del juez Peinado en las que oficiaba a la UCO para que investigara esa supuesta participación de Gómez. En su último auto del 13 de noviembre, los tres magistrados decían que esa línea de investigación no tenía ninguna fundamentación y que se basaba únicamente en "informaciones periodísticas" que no forman parte de la causa que instruye el magistrado.

El Gobierno defiende el rescate

Pedro Sánchez también ha negado que su esposa haya interferido. "Por supuesto que mi mujer nada tuvo que ver con el rescate de Air Europa. Lo dicen hasta los informes de la Guardia Civil", alegó en la comisión de investigación del Senado.

Hacía así referencia al informe presentado por la UCO que rezaba: "(...) la posible mediación, por parte de María Begoña Gómez, en el millonario rescate no es posible comprobar".

"Air Europa ha sido fiscalizada, investigada, auditada, por todos los órganos de control: Tribunal de Justicia Europeo, intervención general, Tribunal de Cuentas, Comisión Europea...", defendió la vicepresidenta Primera, María Jesús Montero.

El rescate fue además autorizado por Bruselas, ha pasado numerosos controles y se ha devuelto el dinero antes de lo previsto (con intereses incluidos).

Aldama desvincula a Gómez

El propio Víctor de Aldama, empresario investigado en la trama, negó a Koldo García, exasesor de Ábalos, la implicación de Gómez. "Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa, que si ha habido presiones de Begoña y tal... Nada, nada. Nada verdad...", le dijo en un mensaje.

Quien sí se habría beneficiado en este rescate, según la investigación, es Ábalos. En 2020, Air Europa le pagó presuntamente un chalet en Marbella para pasar las vacaciones como agradecimiento por haber mediado. Un hecho por el que el exministro será juzgado, acusado de un delito de cohecho.

