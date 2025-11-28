Soto del Real, una cárcel VIP para políticos corruptos donde Rato iba a misa y Junqueras era profesor de física cuántica

Los detalles Son tantas horas dentro de prisión que lo de tener un hobbie es casi una obligación. El deporte, de hecho, se convierte para casi todos en vía de escape. A Junqueras le dio por emular a sus grandes ídolos barcelonistas y ser profesor de física cuántica de Rato.

La entrada del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García viene a engrosar la larga lista de vips que han pasado por esa archiconocida cárcel de Soto del Real. Gracias a esos ilustres inquilinos hemos podido saber cómo es la vida allí.

Son tantas horas dentro de prisión que lo de tener un hobbie es casi una obligación. Rodrigo Rato hizo hincapié en lo que pudo hacer mientras estaba en prisión: "puede ver la televisión, puede ver la radio, puede oír la radio, puede oír música, puede leer, puede hacer yoga".

El deporte, de hecho, se convierte para casi todos en vía de escape. "Si juegan a fútbol, juego a fútbol. Si juegan a basket, juego a basket", confesó Oriol Junqueras. Porque a Junqueras le dio por emular a sus grandes ídolos barcelonistas. "Juego de defensa libre, mediocentro…", contó.

De él sabemos que era también un excelente profesor. Lo dice su alumno Rodrigo Rato: "Nos daba clases de física cuántica, acababa hablándonos de la historia de Occidente, porque Oriol es un profesor nato" Rato, en cambio, no era tan de deporte. Era más de libros, y de misa. De su buen amigo el padre Paulino se acordaba el primero nada más salir de prisión.

Porque si hay algo que ya es tradición a las puertas de Soto del Real son los agradecimientos al más puro estilo Premios Goya. "Los funcionarios son correctísimos, aquí nadie tiene trato de favor, pero todo el mundo tiene buen trato", dijo el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, a su salida. Hay mensajes de agradecimiento para los funcionarios y, por supuesto, para los compañeros de módulo.

"Quiero dar las gracias a los presos del módulo 1…", recordó el expresidente de la RFEF, Miguel Ángel Villar. "A mis compañeros de Soto del Real, especialmente a los del módulo 10", dijo Rato. El exvicepresidente Luis Bárcenas también se acordó de los presos con los que convivió. "Quedé con mis compañeros en que haría algo así que quiere decir el edificio número cuatro que es en el que yo he estado recluido durante todo este tiempo", indicó a su salida señaladnos cuatro dedos de la mano.

Cómo olvidar los buenos amigos que hizo allí Luis Bárcenas. "Ese hombre es un héroe, es una persona majísima", dijo un compañero que guardó muy buenos recuerdos de Bárcenas. "Está buenísimo de verdad, bien", añadía otro. Aún así, como en casa, en ningún sitio. Tal y como dijo al salir de prisión el expresidente de Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell, "solo con ganas de ver el Barça esta noche".

