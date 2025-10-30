Sánchez, sobre la transfobia y los ataques a su esposa Begoña: "Se han traspasado líneas rojas"

Los detalles El presidente del Gobierno ha defendido en el Senado que su mujer no tuvo "nada que ver con el rescate de Air Europa" y cree que algunas formaciones "dejan a un lado" los informes de la UCO "cuando les viene mal".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha denunciado los ataques personales hacia su esposa, Begoña Gómez, calificándolos como una violación de "líneas rojas". Durante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Sánchez ironizó sobre que estos ataques son un "signo de la buena marcha del país". Respondió a la senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, sobre una "campaña de acoso" contra Gómez, vinculando los ataques a una estrategia común de la ultraderecha. Además, defendió los avances en derechos como la transexualidad y el aborto, criticando las limitaciones en Madrid. Finalmente, bromeó sobre el futuro del Gobierno de coalición, sugiriendo que queda "para largo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que los ataques personales que ha sufrido su esposa, Begoña Gómez, han "traspasado muchas líneas rojas". Ironiza al decir que estos ataques son un "signo de la buena marcha del país". Lo ha hecho en la comisión de investigación sobre el caso Koldo en el Senado, donde se ha referido a los ataques tránsfobos contra su mujer.

Sánchez ha respondido a una pregunta de la senadora de Más Madrid Carla Antonelli, que se ha referido a una "campaña de acoso" contra la mujer del jefe del Ejecutivo, a la que llamaban "Begoño". "Cuando habla de la transexualidad, fue un avance significativo la ley. Son derechos que tenemos que consolidar. O el derecho a la interrupción del embarazo. En la Comunidad de Madrid solo el 1% de abortos se hacen en la pública, no ocurre en otras partes de Europa", ha recordado Sánchez.

El líder del PSOE ha recordado los ataques a las mujeres de Emmanuel Macron o de Barack Obama, vinculándolo a "una lógica que trasciende a España" y que es "común en movimientos de ultraderecha para atacar en lo personal a las mujeres". El presidente del Gobierno ha asegurado que su esposa no tuvo "nada que ver" con el rescate de Air Europa.

"Consejos vendo que para mí no tengo. Así les va"

Cuando Antonelli ha asegurado que queda Gobierno de coalición "para rato", Sánchez ha sugerido que diga que queda Gobierno "para largo" para evitar ninguna vinculación con el exministro del PP Rodrigo Rato, "el del milagro económico", ha bromeado Sánchez.

"¿Qué dirían sobre mí si mi administración hubiese dado 1,5 millones a una empresa y mi hermano hubiese cobrado 280.000 euros en comisiones? ¿Qué me hubiesen dicho si el presidente de mi partido lo denuncia y la organización no pide cuentas y destituye al principal líder del partido? Consejos vendo que para mí no tengo. Este es el tema. Así les va", comenta Sánchez.

