Maduro y Trump hablaron la semana pasada para abordar una posible reunión bilateral en medio de la escalada de tensión

Los detalles El 'New York Times' informa de esta conversación, que se habría dado días antes de que Trump declarase a Maduro como terrorista.

Donald Trump y Nicolás Maduro hablaron la semana pasada y discutieron una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según informó el 'New York Times' este viernes, citando a varias personas con conocimiento del asunto.

El periódico añadió que por el momento no hay planes para dicha reunión, que, de producirse, sería el primer encuentro entre el autoritario líder venezolano y un presidente estadounidense.

La revelación de la llamada telefónica se produce mientras Trump continúa utilizando una retórica belicosa hacia Venezuela, al tiempo que considera la posibilidad de una vía diplomática.

El gobierno de Trump ha descrito a Maduro como un líder ilegítimo, que lidera una organización narcotraficante conocida como el Cártel de los Soles, una acusación que Caracas niega.

Desde principios de septiembre, el gobierno estadounidense ha estado bombardeando supuestos barcos cargados de drogas procedentes de Venezuela y otros países latinoamericanos, una práctica que demócratas, académicos y expertos en derechos humanos han descrito como ejecuciones extrajudiciales.

El jueves, Trump reiteró sus amenazas previas de comenzar a bombardear objetivos terrestres. "El terreno es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto", dijo Trump a los periodistas.

Ni la Casa Blanca ni el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que gestiona todas las solicitudes de prensa del gobierno, respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

