Cae el hombre tras el presidente Zelenski a raíz del mayor escándalo de corrupción durante la guerra

Los detalles Las autoridades anticorrupción han registrado esta mañana la vivienda y oficina del hasta ahora jefe de gabinete del presidente ucraniano, Andrí Yermak, por su posible implicación en una supuesta trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica ucraniana expuesta este mes.

Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania y mano derecha de Volodímir Zelenski, ha presentado su renuncia tras ser investigado por las autoridades anticorrupción del país. Yermak, considerado el hombre más poderoso después de Zelenski, ha sido acusado de estar involucrado en una trama de comisiones ilegales relacionadas con la empresa pública de energía atómica. Aunque su gestión fue clave en eventos como el intercambio de prisioneros con Rusia en 2019, su figura se había convertido en un símbolo controvertido. Zelenski ha anunciado una remodelación de su oficina y la continuación de las negociaciones de paz con Estados Unidos, buscando preservar su imagen en un momento crítico.

Ha caído la mano derecha de Zelenski. "La Oficina del Presidente de Ucrania será reiniciada. El jefe de la Oficina, Andrí Yermak, ha presentado su renuncia", ha anunciado el propio presidente ucraniano después de que las autoridades anticorrupción del país registraran esta mañana el apartamento y la oficina de Yermak en el marco de una investigación.

Yermak era su jefe de gabinete y hombre de confianza, el que lo ha acompañado en todos los actos y visitas oficiales desde que empezó la guerra. "Estamos avanzando hacia la paz justa y duradera". Sin saberlo, estas palabras de Yermak en Ginebra han sido sus últimas que ha pronunciado como jefe de gabinete de Zelenski. E, incluso, hace diez días se le vio junto a Felipe VI en su visita a España.

"No quiero que nadie tenga ninguna duda sobre Ucrania", ha dicho Zelenski en un discurso a la nación en el que ha anunciado una remodelación de la oficina presidencial. El presidente ucraniano ha agregado que este sábado mantendrá consultas con posibles sustitutos. Yermak estaba considerado el hombre más poderoso del país después del propio Zelenski, al que algunos de sus colaboradores más cercanos y diputados de su propio partido habían pedido el cese de su jefe de gabinete.

Medios ucranianos han asegurado que los registros de las autoridades anticorrupción a Yermak están relacionados con su posible implicación en la supuesta trama de comisiones a contratistas de la empresa pública de energía atómica ucraniana expuesta este mes. La trama estaría liderada por un exsocio empresarial de Zelenski y habría contado con la participación de varios ministros.

Zelenski ha anunciado también en su discurso a la nación de este viernes que el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnatov, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, seguirán integrando la delegación ucraniana en la reunión para avanzar hacia un final negociado de la guerra prevista para "el futuro más próximo" con emisarios de Estados Unidos. En la delegación -que hasta ahora estaba encabezada por Yermak- habrá también representantes del Ministerio de Exteriores y de los servicios de inteligencia ucranianos, ha agregado Zelenski.

El hombre junto a Zelenski en las fotografías

Yermak es ese hombre alto y corpulento que aparece en prácticamente todas las fotos del presidente ucraniano en los innumerables actos y viajes oficiales que ha efectuado el líder de Kyiv desde que Rusia comenzara hace casi cuatro años su invasión de Ucrania. Vestido en la primera fase del conflicto con ropa verde oliva que más tarde cambiaría por los trajes y las corbatas que luce ahora era, sobre el papel, el jefe de gabinete de Zelenski.

Pero las funciones que desempeñaba iban más allá de lo que se espera del cargo, lo que ha llevado a este exabogado y productor de cine, que de joven se abrió camino como chico para todo de una discoteca frecuentada por oligarcas, a ser considerado el primer ministro de facto, el ministro de Exteriores y la única persona capaz de influir en el presidente ucraniano.

El registro de su vivienda y despacho ha obligado a Zelenski a prescindir finalmente de quien ha sido durante toda la guerra su hombre de la máxima confianza.

Entre los logros que avalaban a Yermak destaca haber negociado en 2019, cuando ya asesoraba a Zelenski pero aún no se había convertido en su sombra ni su jefe de gabinete, un intercambio de prisioneros con Rusia en el que regresaron más de treinta ucranianos capturados por los rebeldes prorrusos en el Donbás.

Su hoja de servicios no logró convencer, sin embargo, a gran parte de los ucranianos. Conscientes de las dificultades de cambiar de presidente en plena ley marcial, la mayor parte de los críticos de Zelenski evitaban pedir su marcha y se conformaban con exigirle el cese de su mano derecha, que hoy se ha consumado.

A la espera de que se conozca si Yermak acaba siendo imputado, Zelenski ha decidido soltar lastre para no comprometer más su imagen dentro y fuera del país, en medio de unas negociaciones de paz con EEUU decisivas para el futuro de Ucrania. Yermak se había convertido en un símbolo del estilo de gestión que, al menos hasta ahora, ha caracterizado a Zelenski.

