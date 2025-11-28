Ábalos vuelve a la carga contra Begoña Gómez y asegura que Javier Hidalgo "habló con ella": "Estaba desesperado"

El contexto El exministro aseguró en una entrevista en 'El Mundo' que la razón por la que no se ha imputado a la aerolínea es porque "sería abrir el melón de Air Europa". "Ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados", añadió.

José Luis Ábalos continúa lanzando insinuaciones contra Begoña Gómez en una entrevista con 'El Mundo', tras su ingreso en prisión. El exministro critica el papel de Gómez en el rescate de Air Europa, recordando que Javier Hidalgo, responsable de la aerolínea, acudió a su residencia en estado de ansiedad y contactó con Gómez. Mensajes de 2020 revelan que Hidalgo buscó ayuda de Gómez, lo que la UCO corroboró. Ábalos considera su imputación un ataque para ocultar la relación entre Air Europa y Gómez, tildando de "cutre" su acusación mientras la aerolínea no está imputada. Denuncia que su encarcelamiento busca presionarlo para obtener una confesión.

José Luis Ábalos mantiene sus insinuaciones contra Begoña Gómez. Después de entrar en la cárcel de Soto del Real (Madrid), el diario 'El Mundo' publica la segunda parte de su entrevista al exministro, en la que arroja nuevos ataques sobre el rescate de Air Europa y sobre el papel de la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el mismo.

Ábalos recuerda que Javier Hidalgo, responsable de la compañía, se presentó un fin de semana sin avisar en su residencia oficial en Madrid en "estado de ansiedad". "Lo primero que hizo, antes de darme los buenos días, fue pedirme que le diera una cerveza porque estaba deshidratado", detalla. En su entrevista deja claro que Hidalgo, dentro de esa "desesperación", "habló" con Gómez.

En septiembre de 2020, Víctor de Aldama estaba a sueldo de Air Europa y escribió el siguiente mensaje a Koldo García sobre Hidalgo: "Está jodido, muy jodido el tema. Este se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña". García respondió con este mensaje: "Que llame a Pedro o a quien haga falta". La UCO dio credibilidad a los mensajes y constató que Hidalgo y Gómez se conocían, al menos, desde septiembre de 2019.

Esta declaración de Ábalos se suma a la publicada este jueves por el citado medio, en el mismo día en el que se celebró la vistilla en el Tribunal Supremo que derivó en la decisión del juez Leopoldo Puente de mandar a prisión a Ábalos y a su exasesor. En esa primera parte, Ábalos señalaba a Gómez como una persona clave en la intervención del Gobierno en el rescate de Air Europa en 2020.

"Podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados"

El exministro de Transportes ha asegurado que la razón por la que no se ha imputado a la aerolínea es porque "sería abrir el melón de Air Europa". "Ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados", comentaba el exministro. Además, cree que la imputación contra él es un ataque del Gobierno para "tapar el alcance de las relaciones entre Air Europa y Begoña Gómez".

En su entrevista con 'El Mundo' Ábalos tacha de "cutre" su imputación y critica que a él sí le acusen y a Air Europa, que fue la que habría realizado ese cohecho, no. "Es muy cutre lo que insinúan: que por una nota de prensa [del Ministerio, sobre el rescate] Air Europa me pagó el chalé. ¿Y Air Europa no está imputada, si fue la que hizo el cohecho?", se pregunta.

Añade además que "es inaudito" que le acusen a él de recibir algo y no acusen a quien se lo da. "Si es verdad que me pagó unas vacaciones, ¿por qué no está imputada por cohecho? La respuesta es simple: porque no interesa. Igual que no interesa actuar contra el empresario Juan Carlos Cueto, que ha desaparecido por completo", comenta.

"Quieren amenazarme con la cárcel. Quieren que me derrumbe. Buscan una confesión. No tiene sentido que Santos [Cerdán] salga de prisión y yo entre, teniendo las mismas medidas cautelares y con un papel mucho más subordinado al suyo. Meter a un diputado en la cárcel es muy fuerte. Sería el primer diputado que entra en la cárcel. La indefensión es total", afirma en la entrevista.

