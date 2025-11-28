Junts aprieta al PP para la moción de censura pese al guiño en materia de migración de Feijóo: "Si quiere mover ficha, que lo haga oficial"

Entre líneas Junts mantiene su tira y afloja y asegura que esto no es cosa de PP o PSOE, sino de los intereses de Cataluña.

Alberto Núñez Feijóo ya está buscando apoyos para impulsar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y su exasesor, Koldo García, el líder popular quiere aumentar la presión sobre el Gobierno. Necesita socios para que salga adelante y está dispuesto a pactar con el partido que sea, incluido Junts.

Feijóo ha sido sincero este viernes y ha admitido ante empresarios catalanes que no es que le falten "ganas" de una moción de censura, sino que le faltan votos. Por eso, les ha pedido convencer a Junts para que apoye la iniciativa que tendrá "como único compromiso" la convocatoria de elecciones generales.

"Seguro que hay muchas personas que han votado a Junts o a ERC. Lo que me faltan son votos de los 'suyos', no los tengo", ha afirmado.

Esta petición ya tiene respuesta de Junts. Por el momento, no se han negado de pleno, pero han asegurado que si el PP quiere mover ficha lo tiene que hacer de manera oficial. Fuentes del partido han comentado a laSexta que si Feijóo tiene algo que decir "que lo haga personalmente por vías oficiales de partido" y no "a escondidas en un acto".

Además, insisten en que no es una cuestión entre Sánchez o Feijóo, el PP o el PSOE, sino que su prioridad es Cataluña.

Inmigración como "inseguridad"

Para acercase más al partido independentista, Feijóo incluso ha comprado su mensaje en materia de migración, vinculándola con la inseguridad en Cataluña, como hace Junts.

"La inmigración es una de las principales preocupaciones de Cataluña y del conjunto de España. La inseguridad no es una sensación infundada. En Barcelona hay un delito cada tres minutos, es una de las ciudades más inseguras de Europa", ha afirmado, defendiendo que "esto no es alarmismo, es responsabilidad".

Lo cierto es que el mensaje de las elecciones generales sobrevuela por todo el PP. Su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, ha asegurado esta mañana en Onda Cero que muchos españoles las quieren.

También el presidente andaluz, Juanma Moreno, lo ha deslizado. Por su parte, Miguel Tellado, secretario general del PP, ha hablado en Al Rojo Vivo y no ha descartado la posibilidad de una moción, aunque ha reiterado que no les dan los números.

"No podemos descartar absolutamente nada, pero no tenemos los votos necesarios y no haríamos una moción de censura sin unas garantías mínimas", ha asegurado.

