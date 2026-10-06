El juez del caso Plus Ultra rechaza el recurso de Zapatero y confirma que Yanes tasará sus joyas

Los detalles El magistrado desestima el recurso de reforma planteado por la defensa de Zapatero, que sostenía la falta de imparcialidad de la joyería por haber realizado declaraciones a los medios sobre las piezas.

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de José Luis Rodríguez Zapatero contra la designación de la joyería Yanes para realizar un informe pericial sobre joyas encontradas en su despacho. La defensa de Zapatero alegaba falta de imparcialidad de la joyería y cuestionaba la elección del perito. Calama sostiene que la selección del perito es una decisión discrecional del juez, siempre que no haya dudas sobre su capacidad o imparcialidad. Las joyas, valoradas en más de 1,3 millones de euros, están vinculadas a una investigación por presunto contrabando y fraude fiscal en la que Zapatero está implicado.

El juez que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado su intento de suspender la nueva tasación de las más de 60 joyas que la Policía halló en una caja fuerte de su oficina el pasado mes de mayo, en el marco de la investigación del caso Plus Ultra.

Además de intentar recusar sin éxito a la joyería Yanes como responsable de elaborar ese nuevo informe pericial, el también exlíder socialista presentó un recurso contra la decisión del juez José Luis Calama de encargar dicha tasación, después de que un primer análisis cuantificase el valor de las joyas en más de 1,3 millones de euros.

En un auto, al que ha tenido acceso laSexta, el magistrado desestima el recurso de reforma planteado por la defensa de Rodríguez Zapatero, que sostenía la falta de imparcialidad de la joyería por haber realizado declaraciones a los medios de comunicación sobre las piezas.

Además, señalaban la falta de explicación por parte del juzgado acerca de los motivos para designar a dicha firma para la elaboración del informe, en lugar de encomendarlo a los profesionales que ya habían realizado un primer análisis con la posibilidad de ampliarlo.

Calama responde al expresidente que la elección del profesional "se integra en el ámbito de discrecionalidad técnica y procesal que corresponde al órgano judicial, siempre que no concurran circunstancias objetivas que permitan poner en duda su capacidad profesional o imparcialidad".

En cuanto a la supuesta falta de imparcialidad del perito, el instructor del caso Plus Ultra ya la descartó y ahora subraya que el encargo de una nueva pericial "responde a una finalidad legítima de ampliación y contraste del acervo técnico incorporado a la causa, y no se sustenta sobre una designación arbitraria ni generadora de indefensión".

Por otro lado, Calama reitera que, en el caso de las joyas, no hay riesgo de "pérdida o alteración de la fuente de prueba", de manera que no hay necesidad de que dos peritos -el elegido por el juzgado y otro elegido por Zapatero- hagan un "reconocimiento conjunto como garantía indispensable del derecho de defensa".

En concreto, señala que la actuación conjunta de peritos tiene cabida cuando se trata de fuentes de prueba perecederas o susceptibles de alteración irreversible como consecuencia de la pericia, circunstancia que no concurre en este caso.

No obstante, advierte de que el recurrente mantiene íntegra la facultad de solicitar, en cualquier momento de la fase de instrucción, la práctica de una nueva pericia, una ampliación, una contrapericia o un informe alternativo elaborado por un profesional de su libre elección. Los resultados de dichas actuaciones podrán incorporarse a las actuaciones y ser objeto de la oportuna valoración contradictoria junto con el resto del material pericial obrante en la causa.

"La inexistencia de riesgo de pérdida o alteración de la fuente de prueba excluye la necesidad de un reconocimiento conjunto como garantía indispensable del derecho de defensa, sin perjuicio de que la parte conserve plenamente las facultades procesales que la ley le reconoce para promover y aportar las pericias que estime convenientes para la adecuada defensa de sus intereses", destaca el auto.

Las joyas halladas en una caja fuerte en la oficina de Zapatero sumaron los presuntos delitos de contrabando y fraude fiscal a una investigación en la que el juez sitúa al expresidente en el "vértice" de una presunta red de influencias a favor de la aerolínea Plus Ultra en el marco del préstamo público de 53 millones de euros que consiguió en 2021.

Hace unas semanas, Zapatero dijo por escrito al juez que 12 de las piezas de joyería -las de más valor, con rubíes, esmeraldas y zafiros- fueron una "atención personal" de un rey saudí -Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, ya fallecido- en 2007, que aceptó por "deferencia" y que guardó junto a otras de origen familiar y otros regalos de amigos "sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material".

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