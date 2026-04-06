Se dejan guiar por el GPS y acaban protagonizando una procesión de Semana Santa en Zamora

"Gracias, gracias", va diciendo el conductor de este coche que, sin esperarlo, ha acabado siendo parte de una procesión de Semana Santa. Rodeado por los vecinos de un pueblo de Zamora y detrás de uno de los pasos, estos amigos se han hecho virales.

Esta Semana Santa nos ha dejado momentos para la historia de internet como este que podemos ver en el vídeo viral de @luciaferri_, emitido también en Aruser@s.

En estas imágenes somos testigos de la curiosa situación en la que se ha visto envuelto este grupo de amigos al seguir las indicaciones del GPS para recorrer el pueblo de Zamora que estaban visitando.

Al parecer, la app no les avisó de que había una calle cortada por una procesión y, sin quererlo, se vieron rodeados de vecinos y circulando tras un paso. Por supuesto, los asistentes no les quitaban los ojos de encima.

"Gracias, gracias, muchas gracias", iba diciendo el conductor, que llegó un momento en el que pasó auténtica vergüenza.

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