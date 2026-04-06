Ahora

Vídeo viral

Se dejan guiar por el GPS y acaban protagonizando una procesión de Semana Santa en Zamora

"Gracias, gracias", va diciendo el conductor de este coche que, sin esperarlo, ha acabado siendo parte de una procesión de Semana Santa. Rodeado por los vecinos de un pueblo de Zamora y detrás de uno de los pasos, estos amigos se han hecho virales.

Se dejan guiar por el GPS y acaban protagonizando una procesión de Semana Santa en Zamora

Esta Semana Santa nos ha dejado momentos para la historia de internet como este que podemos ver en el vídeo viral de @luciaferri_, emitido también en Aruser@s.

En estas imágenes somos testigos de la curiosa situación en la que se ha visto envuelto este grupo de amigos al seguir las indicaciones del GPS para recorrer el pueblo de Zamora que estaban visitando.

Al parecer, la app no les avisó de que había una calle cortada por una procesión y, sin quererlo, se vieron rodeados de vecinos y circulando tras un paso. Por supuesto, los asistentes no les quitaban los ojos de encima.

"Gracias, gracias, muchas gracias", iba diciendo el conductor, que llegó un momento en el que pasó auténtica vergüenza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Estados Unidos e Irán estarían negociando 'in extremis' un alto el fuego de 45 días
  2. PSOE y PP afrontan su vía crucis judicial con Ábalos y la Kitchen sentados en el banquillo
  3. Polémica por el Guernica: Ayuso tilda de "absurdas y catetas" las "pretensiones nacionalistas" de su traslado a Euskadi
  4. La tripulación de Artemis II verá un eclipse solar total durante el sobrevuelo lunar
  5. España crea 211.000 nuevos empleos en marzo y roza ya los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social
  6. Doce multas al minuto, 700 a la hora, 16.000 al día y seis millones en un año: la DGT bate su récord de sanciones en 2025