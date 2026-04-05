El emérito vuelve a España: Juan Carlos I reaparece en los toros en La Maestranza de Sevilla

Los detalles El monarca ha estado presente junto a su hija, la infanta Elena, en el palco de la plaza de toros, a la que ha acudido para ver la reaparición de Morante de la Puebla.

El rey Juan Carlos I ha regresado a España para asistir a una corrida de toros de Morante de la Puebla en la Maestranza de Sevilla, acompañado por la infanta Elena. Su presencia en el palco de la Real Maestranza de Caballería, donde fue Hermano Mayor, junto a Marcelo Maestro de León, fue recibida con una gran ovación. Esta visita es la primera desde noviembre del año pasado, cuando participó en un almuerzo familiar en el Palacio Real de El Pardo. Residente en Abu Dhabi desde 2020, no pudo asistir a una regata en Sanxenxo debido a la guerra en Oriente Medio.

El rey Juan Carlos I ha vuelto a España. Lo ha hecho, en esta ocasión, para asistir a la corrida de Morante de la Puebla en la Maestranza de Sevilla, en un evento en el que ha estado acompañado además por la infanta Elena en el palco de la plaza de toros.

Ahí ha estado el emérito. Acompañado de la infanta. Recibiendo una gran ovación del público allí presente en su regreso a España para sentarse en el palco de la Real Maestranza de Caballería, de la que fue Hermano Mayor, junto al actual teniente, Marcelo Maestro de León.

No había vuelto al país desde noviembre del año pasado, cuando el día 22 estuvo en el almuerzo familiar celebrado en el Palacio Real de El Pardo para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía en España.

Juan Carlos I, que reside en Abu Dhabi desde 2020, tenía la intención de participar en marzo en la regata que organizaba el Real Club Náutico de Sanxenxo, en Pontevedra, pero la guerra en Oriente Medio se lo impidió.

El retorno del emérito, a debate

Después de la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23-F, el debate sobre el retorno del rey a España volvió a la palestra. En ese sentido, y tras las palabras de Alberto Núñez Feijóo, la Casa Real puso una condición clara a Juan Carlos si estuviera entre sus planes volver: debe "recuperar la residencia fiscal" en el país.

Fuentes a laSexta justifican esa condición con el objetivo de "salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, también la de la corona". Así, dan más prioridad a la situación fiscal del emérito a la incógnita de si volvería a residir en el Palacio de la Zarzuela.

En agosto de 2020, Juan Carlos I decidía marcharse a Abu Dhabi después de meses de escándalos relativos a su fortuna y tras la decisión de la justicia española de investigarla. El emérito hizo hasta dos regularizaciones fiscales a Hacienda; la primera por no declarar los cientos de miles de euros regalados por un empresario mexicano-británico y una segunda para pagar -con dinero de amigos empresarios- casi 4,4 millones de euros al fisco por viajes no declarados.

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