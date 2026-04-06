Los madrileños opinan sobre la foto del rey Juan Carlos rodeado de toreros: "No me hace gracia que esté aquí"

¿Qué opina la gente de la última visita a nuestro país de Juan Carlos I? El emérito fue visto en la Maestranza de Sevilla. Además, el momento quedó recogido en una fotografía en la que posó con tres toreros y sus cuadrillas.

Juan Carlos I ha vuelto a nuestro país. El rey emérito fue visto este domingo en la Maestranza, en Sevilla, en la reaparición del torero Morante de la Puebla. Juan Carlos, además, se hizo una fotografía con varios toreros y sus cuadrillas, una imagen que ha desatado la polémica. Más Vale Tarde se ha trasladado hasta Carabanchel para saber qué opina la gente sobre la reaparición del emérito en la Maestranza.

Cuando la reportera muestra la imagen a una vecina del barrio, esta afirma que parece que estamos "en el siglo XIX". "No me hace gracias que él este aquí", añade. "La foto yo creo que está trucada", señala otra señora, "no está en esas condiciones, para mí es Photoshop".

Un hombre, por su parte, considera que la foto "está muy bien". "Está rodeado de todo aquel mundo que él representa y que le gusta", afirma. "Sé que él es muy español, pero, en ciertas ocasiones, no lo ha sido", afirma una mujer.

"Si quiere volver algún día, tranquilo, sin tanto ruido y presentándose en los tribunales", comenta otro señor. Una mujer cree que la foto es "muy bonita". "Para el recuerdo", comenta un joven, "ver ahí al rey con 12 figuras del toreo". He, incluso, afirma que él pondría esa foto en su salón.

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