Desconfiar de los chollos y revisar las fotografías: las claves para no caer en una estafa al reservar las vacaciones

Sí, pero... En caso de caer en una estafa, la Guardia Civil insiste en que se denuncie y se aporte toda la información que tenga del alojamiento.

Las estafas en reservas de alojamiento son más comunes de lo que parece. Los estafadores utilizan precios tentadores, anuncios con pocas reseñas y fotos poco fiables para engañar a los viajeros. Un ejemplo es una mujer que alquiló un supuesto dúplex que resultó ser una cochera dividida. Cada verano, las estafas aumentan, basándose en precios atractivos y pagos fuera de la plataforma. La Guardia Civil recomienda desconfiar de ofertas demasiado buenas y denunciar si se es víctima. Revisar reseñas, fotos y utilizar plataformas seguras son claves para evitar caer en estos engaños.

Las estafas a la hora de reservar alojamiento son más habituales de lo que parece y todavía son muchos los que caen en las trampas de los estafadores. Precios apetecibles, pero poco creíbles; anuncios con pocos comentarios o con fotos poco fiables son algunos de los trucos más habituales de los que hay que desconfiar.

"Lo alquilamos y parecía que era un dúplex con sus escaleras... Cuando llegamos era una cochera que habían dividido el techo en dos", cuenta una mujer a laSexta. Otro chico recuerda un viaje en el que directamente no pudieron entrar al alojamiento. "La llave no abría absolutamente nada", relata.

Cada verano aumentan las estafas en alquileres vacacionales que se basan en precios gancho, fotos falsas o pagos fuera de la plataforma. La portavoz de la Guardia Civil, Fátima García, subraya que "una de las mejores estrategias de los estafadores es anunciar con precios demasiado buenos en zonas muy turísticas". Los ciberdelincuentes crean cuentas falsas y juegan con las prisas y con ofertas falsas.

En este sentido, un chico comenta a laSexta que "las fotos engañan mucho" y recomienda fijarse en la luz. Mientras que otro expresa que él se fija "en la localización". Ante las dudas, un hombre dice que la clave es "hacerle millones de preguntas al propietario".

Otro clásico de los timadores es que el supuesto propietario pida cerrar la reserva fuera de la aplicación para ahorrar comisiones. Una mujer cuenta que la intentaron estafar de esa forma: "Hace poco quise pagar un apartamento y me dijo que lo tenía que pagar por adelantado. Me negué".

Entre las principales recomendaciones están mirar bien las reseñas, las fotografías y estar atento a si la descripción del inmueble es reducida. Si a pesar de seguir todos estos consejos se cae en una estafa, la Guardia Civil asegura que lo importante es denunciar.

"Denunciar, eso es lo prioritario cuando una persona ha sido víctima, y aportar toda la información que tenga: fotos, conversaciones...", insiste Fátima García.

En definitiva, desconfiar de los chollos, revisar bien el anuncio y limitarse a plataformas seguras podría marcar la diferencia entre empezar las vacaciones... o tener que poner una denuncia.

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