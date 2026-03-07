El rey emérito cancela su próximo viaje a Sanxenxo por motivos de seguridad: "Se encuentra bien"

Los detalles Estaba previsto que Juan Carlos I recalase en el municipio pontevedrés el día 12 de marzo para participar en las regatas que se disputarán durante el fin de semana en la localidad.

El rey Juan Carlos I ha decidido cancelar su viaje al municipio pontevedrés de Sanxenxo, a donde estaba previsto que llegase el próximo jueves, y permanecer en Abu Dabi. Hasta el momento, era una incógnita dónde se encontraba el monarca tras los recientes ataques israelíes y estadounidenses a Irán y su posterior respuesta a diferentes regiones.

El padre de Felipe VI se "encuentra bien" de salud, está acompañado por su nieto Froilán, y la decisión de permanecer en el país reponde a motivos de seguridad ante la situación actual en Oriente Próximo. Desde la ofensiva sin precedentes de este sábado, Irán ha respondido con diversos ataques en Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin.

Así lo trasladaron a Europa Press fuentes cercanas al exjefe del Estado, que indicaron que podría haber salido del país emiratí hace varios días, pero fue su propia decisión permanecer allí.

Estaba previsto que el rey Juan Carlos I recalase en Sanxenxo el próximo jueves, día 12 de marzo, para participar en las regatas que se disputarán durante el fin de semana en la localidad.

Su regreso generaba gran expectación mediática, ya que se produciría en un contexto marcado por la desclasificación de documentos relacionados con el 23F y la posibilidad de que Juan Carlos I volviese a residir en España.

Trasladado a un hotel

Juan Carlos I, que vive en Abu Dabi desde el verano de 2020, se ha visto perjudicado por la escalada de tensión en Oriente Medio. Según informó '¡HOLA!', aunque fuentes del entorno de Juan Carlos I reconocieron que "todo pude pasar", aseguraron que el rey emérito "estaba tranquilo y a salvo". Aun así, recordaron que "vive en una zona de conflicto muy inestable y peligrosa".

Así, estas fuentes citadas por la revista insistieron en que el rey "aguanta todo" ya que "no percibe el riesgo como el resto de la humanidad". Según indica la revista, fue trasladado a un hotel de la ciudad por dos razones. Por un lado, porque su residencia habitual está "en obras" y, por otro, porque es más conveniente debido al contexto actual.

