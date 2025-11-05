Ahora

De b/n a color

Juan Carlos I rescata el álbum de fotos para 'Reconcialición': las fotos nunca vistas incluidas en sus memorias

El contexto El emérito ha publicado este miércoles en Francia sus memorias en las que incluye imágenes de su vida que acompaña con comentarios propios.

Probablemente lo mejor de las memorias de Juan Carlos I, publicadas en Francia este miércoles bajo el título 'Reconciliación', son las imágenes del álbum familiar. De hecho, entre estas fotografías hay algunas que nunca habían sido conocidas por la opinión pública.

Juan Carlos de Borbón nos traslada a su infancia. Entre ellas, se le puede ver en fotos íntimas con su madre, Mercedes de Borbón, seguramente en su comunión. También aparece otra fotografía de familia juntos sus hermanos Pilar, Alfonso y Margot.

Juan Carlos I junto a su madre, Mercedes de Borbón.Juan Carlos I junto a su madre, Mercedes de Borbón.laSexta

Juan Carlos I junto a sus hermanos Pilar, Alfonso y MargotJuan Carlos I junto a sus hermanos Pilar, Alfonso y MargotlaSexta

Familiares del emérito que en otras ocasiones sustituyen amigos, entre ellos, sus compañeros del internado. Imágenes de su juventud en la que se le puede un estilo adolescente.

Juan Carlos I junto a sus compañeros de internado.Juan Carlos I junto a sus compañeros de internado.laSexta

Juan Carlos I durante su juventud.Juan Carlos I durante su juventud.laSexta

En el álbum pronto se pasa al color. Ya en esta parte se observa de dónde venía su afición por la navegación con su padre. La misma que comparte en alta mar años más tarde, junto a la reina Sofía en Mallorca. De hecho, no es la única imagen de la reina Sofía.

Juan Carlos I junto a su padre.Juan Carlos I junto a su padre.laSexta

Juan Carlos I junto a la reina Sofía en un barco.Juan Carlos I junto a la reina Sofía en un barco.laSexta

La reina Sofía.La reina Sofía.laSexta

Se trata del Juan Carlos I más personal el que también aparece disfrutando bajo el sol con el walkman o con este selfie en un avión cuando ni siquiera se llamaban así.

Juan Carlos I disfrutando de un walkman.Juan Carlos I disfrutando de un walkman.laSexta

Un selfie de Juan Carlos I.Un selfie de Juan Carlos I.laSexta

En otras, lo encontramos leyendo en el desayuno o mirando cómo saltan a la piscina del Palacio de Marivent las infantas Elena y Cristina, junto al rey Felipe VI.

Juan Carlos I leyendo un periódico bajo la mirada de sus hijos.Juan Carlos I leyendo un periódico bajo la mirada de sus hijos.laSexta

Juan Carlos I observa como sus hijos se lanzan a la piscina en Marivent.Juan Carlos I observa como sus hijos se lanzan a la piscina en Marivent.laSexta

Precisamente, junto al futuro heredero, le vemos posar con uniforme militar o dándole la sorpresa de su tarta de cumpleaños. Una familia que no para de aparecer como en fotos navideñas de antaño, pero también más actuales.

Juan Carlos I junto a Felipe VI con uniforme militar.Juan Carlos I junto a Felipe VI con uniforme militar.laSexta

Juan Carlos I da una sorpresa a su hijo Felipe durante un cumpleaños.Juan Carlos I da una sorpresa a su hijo Felipe durante un cumpleaños.laSexta

Por ejemplo, en las que vemos al emérito acompañado de sus nietas en la celebración de su 80 cumpleaños con las infantas más mayores o de la boda de Rafa Nadal, quien le firmó otra fotografía incluida en las memorias.

Juan Carlos I recibe de sus nietos la tarta de su 80 cumpleaños.Juan Carlos I recibe de sus nietos la tarta de su 80 cumpleaños.laSexta

Juan Carlos I junto a sus hijas, Elena y Cristina.Juan Carlos I junto a sus hijas, Elena y Cristina.laSexta

Juan Carlos I junto a la reina Sofía y sus tres hijos.Juan Carlos I junto a la reina Sofía y sus tres hijos.laSexta

Juan Carlos I y Rafa Nadal.Juan Carlos I y Rafa Nadal.laSexta

Incluso, en partes de este peculiar álbum se observa su vida actual en su residencia de Abu Dabi o subido en un barco de vela.

Juan Carlos I en su residencia de Abu Dabi.Juan Carlos I en su residencia de Abu Dabi.laSexta

Juan Carlos I en un velero.Juan Carlos I en un velero.laSexta

