Juan Carlos I rescata el álbum de fotos para 'Reconcialición': las fotos nunca vistas incluidas en sus memorias

El contexto El emérito ha publicado este miércoles en Francia sus memorias en las que incluye imágenes de su vida que acompaña con comentarios propios.

Las memorias de Juan Carlos I, tituladas 'Reconciliación' y publicadas en Francia, destacan por su álbum familiar, que incluye imágenes inéditas del emérito. Estas fotografías nos trasladan a su infancia, mostrando momentos íntimos con su madre, Mercedes de Borbón, y sus hermanos Pilar, Alfonso y Margot. El álbum evoluciona hacia su juventud, revelando su pasión por la navegación junto a su padre y más tarde con la reina Sofía en Mallorca. También se presentan escenas cotidianas, como leyendo durante el desayuno o posando con el rey Felipe VI. Además, se incluyen fotos de eventos recientes, como su 80 cumpleaños y la boda de Rafa Nadal, así como momentos de su vida actual en Abu Dabi.

Probablemente lo mejor de las memorias de Juan Carlos I, publicadas en Francia este miércoles bajo el título 'Reconciliación', son las imágenes del álbum familiar. De hecho, entre estas fotografías hay algunas que nunca habían sido conocidas por la opinión pública.

Juan Carlos de Borbón nos traslada a su infancia. Entre ellas, se le puede ver en fotos íntimas con su madre, Mercedes de Borbón, seguramente en su comunión. También aparece otra fotografía de familia juntos sus hermanos Pilar, Alfonso y Margot.

Juan Carlos I junto a su madre, Mercedes de Borbón.

Juan Carlos I junto a sus hermanos Pilar, Alfonso y Margot

Familiares del emérito que en otras ocasiones sustituyen amigos, entre ellos, sus compañeros del internado. Imágenes de su juventud en la que se le puede un estilo adolescente.

Juan Carlos I junto a sus compañeros de internado.

Juan Carlos I durante su juventud.

En el álbum pronto se pasa al color. Ya en esta parte se observa de dónde venía su afición por la navegación con su padre. La misma que comparte en alta mar años más tarde, junto a la reina Sofía en Mallorca. De hecho, no es la única imagen de la reina Sofía.

Juan Carlos I junto a su padre.

Juan Carlos I junto a la reina Sofía en un barco.

La reina Sofía.

Se trata del Juan Carlos I más personal el que también aparece disfrutando bajo el sol con el walkman o con este selfie en un avión cuando ni siquiera se llamaban así.

Juan Carlos I disfrutando de un walkman.

Un selfie de Juan Carlos I.

En otras, lo encontramos leyendo en el desayuno o mirando cómo saltan a la piscina del Palacio de Marivent las infantas Elena y Cristina, junto al rey Felipe VI.

Juan Carlos I leyendo un periódico bajo la mirada de sus hijos.

Juan Carlos I observa como sus hijos se lanzan a la piscina en Marivent.

Precisamente, junto al futuro heredero, le vemos posar con uniforme militar o dándole la sorpresa de su tarta de cumpleaños. Una familia que no para de aparecer como en fotos navideñas de antaño, pero también más actuales.

Juan Carlos I junto a Felipe VI con uniforme militar.

Juan Carlos I da una sorpresa a su hijo Felipe durante un cumpleaños.

Por ejemplo, en las que vemos al emérito acompañado de sus nietas en la celebración de su 80 cumpleaños con las infantas más mayores o de la boda de Rafa Nadal, quien le firmó otra fotografía incluida en las memorias.

Juan Carlos I recibe de sus nietos la tarta de su 80 cumpleaños.

Juan Carlos I junto a sus hijas, Elena y Cristina.

Juan Carlos I junto a la reina Sofía y sus tres hijos.

Juan Carlos I y Rafa Nadal.

Incluso, en partes de este peculiar álbum se observa su vida actual en su residencia de Abu Dabi o subido en un barco de vela.

Juan Carlos I en su residencia de Abu Dabi.

Juan Carlos I en un velero.

