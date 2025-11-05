Miguel Ángel Revilla analiza la relación del rey emérito con el dictador Franco: "Tenían una relación casi paterno-filial"

El expresidente de Cantabria asegura que los elogios hacia el dictador en sus memorias reflejan la forma de pensar del emérito, ya que "es una persona muy agradecida, porque sin Franco no hubiese sido rey de España".

Juan Carlos I repasa su reinado en 'Reconciliación', el libro de sus memorias que se publicará en España el 5 de diciembre de la mano de Planeta. Además de cargar duramente contra los reyes Felipe VI y Letizia, el monarca alaba al dictador Francisco Franco.

Miguel Ángel Revilla asegura al respecto que esos elogios reflejan la forma de pensar del emérito, ya que "es una persona muy agradecida, porque sin Franco no hubiese sido rey de España".

"Claro que admiraba al dictador, tenían una relación casi paterno-filial y estaba muy orgulloso de él", añade el expresidente de Cantabria analizando el contenido de las memorias del exjefe del Estado.

Además, Revilla explica la decepción que se ha llevado con el final del reinado de Juan Carlos, hacia quien sentía una enorme admiración: "Yo tenía una veneración a este hombre por el recuerdo de la noche del 23-F, y lo expresé en mi primer libro".

"Eso no excluye que haya que laborar la última etapa de su vida, en la que ha tenido un comportamiento nada ejemplar que no puedo tolerar", concluye el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en Al Rojo Vivo.

