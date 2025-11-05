Más Vale Tarde recurre a la IA para que 'Juan Carlos I' lea sus memorias: "Nos ha quedado muy apañado"

Ya se conocen los pasajes más jugosos de las memorias del rey emérito. En ellas, el monarca habla sobre sus relaciones extramatrimoniales, la relación con su hijo o su traslado a Abu Dabi.

Las memorias del rey Juan Carlos I están generando una gran polémica debido a las reflexiones que comparte el emérito sobre su biografía. El libro, que ya se puede adquirir en Francia, no llegará hasta nuestro país hasta el próximo tres de diciembre. A pesar de ello, el volumen en francés ya ha permitido descubrir su contenido.

Esa versión del libro se ha convertido en el gran objeto de deseo de la redacción de laSexta. Tanto que Luis Sanabria ha tenido que introducirlo en una urna para 'protegerlo'. El periodista ha llevado el libro de esta manera al plató de Más Vale Tarde lo que ha provocado la risa de los presentadores del espacio vespertino de laSexta.

Como señala Cristina Pardo, en el libro el emérito hace referencia a momentos "espinosos" de su vida personal como son sus escarceos amorosos. "Desmiente muchas de las que se le atribuyen, pero no le dedica ni una palabra a Barbara Rey", añade la presentadora.

Sanabria expone que el que tampoco aparece en el libro el nombre de Corinna Larsen aunque sí que señala que una de esas relaciones se hizo pública y le provocó "numerosos problemas en el reinado". El programa ha recurrido a la Inteligencia Artificial para que sea el 'propio' emérito el que lea algún fragmento de sus memorias. "No es Latre, pero da el pego, nos ha quedado muy apañado", comenta Iñaki López.

