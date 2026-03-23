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Polémicas palabras

Jaime de los Santos pide "sentido del humor" a Sumar tras llamar "poco aseados" a sus dirigentes: "¿Cómo me voy a retractar de un comentario irónico?"

¿Qué ha dicho? El vicesecretario de Educación del PP, lejos de retractarse, ha cargado contra los socios del Gobierno por el plantón que dieron a los miembros socialistas del Ejecutivo en el último Consejo de Ministros.

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos
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No solo no se ha retractado, sino que Jaime de los Santos ha pedido tener más "sentido del humor" a los dirigentes de Sumar (y a los españoles) después de que aseverara que les faltaba "aseo personal e intelectual".

Este domingo, el vicesecretario de Educación del PP, durante un mitin en Toledo, sorprendió con una lamentable afirmación: "Un decreto, por cierto que, es ya la madre de todos los disparates. Fue aprobado a cachitos, en un consejo de ministros casi dinamitado, en el que Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García, estos personajes que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados... decidieron quedarse fuera. Y me refiero a falta de aseo personal e intelectual, pero esto es otra cosa".

Un comentario clasista del que no se ha retractado. Porque, pese a que laSexta le ha ofrecido la oportunidad, el diputado 'popular' no lo ha considerado oportuno por tratarse de unas palabras irónicas: "Yo hablaba de escaso aseo personal, pero en cualquier caso yo pensaba que a los responsables de Sumar les falta altura democrática, altura de responsabilidad y veo que también les falta mucho sentido del humor; A España le pediría que tuviera más sentido del humor. ¿Pero cómo me voy a retractar de un comentario irónico?".

Y, tras no retractarse, lo que ha hecho ha sido cargar contra los ministros de la formación por el plantón que realizaron a sus compañeros de gobierno socialista en el último Consejo de Ministros: "A sus señorías de Sumar les pediría altura de miras y, cuando las cosas son importantes, no abandonen sus puestos".

No obstante, por mucho que hable de más "sentido del humor", en Sumar no ha sentado bien el comentario. "Es una demostración impúdica de la talla moral y política de este señor", ha afirmado Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Tampoco le ha hecho ninguna gracia Yolanda Díaz, quien ha apuntado que así "se retrata quien dice semejante estupidez". En cambio, otras ministras como Mónica García han preferido tirar de sarcasmo: "Hoy hemos venido muy aseados, gracias".

Y el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, se suma a las críticas y señala directamente a Génova: "Tengo la suerte de estar detrás de los ministros y las ministras. Quiero empezar diciendo que huelen muy bien; ¿Sabéis dónde huele a podrido? Huele a podrido en Génova, que pagaron la sede con dinero sucio".

Mientras los del PP, quitan hierro al asunto. Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, ha calificado de "chascarrillo de fin de semana" una afirmación lamentable en un contexto bastante dudoso.

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