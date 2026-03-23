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Vergonzoso 'chascarrillo'

De los Santos (PP) critica la "falta de aseo" de los ministros de Sumar en el 15M

¿Qué ha dicho? "Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García... estos personajes, que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados. Y me refiero a la falta de aseo personal e intelectual", dijo el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP.

De los Santos critica la "falta de aseo" de los ministros de Sumar en el 15M
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Indignación en Sumar por la lamentable afirmación del diputado del PP, Jaime de los Santos, sobre sus ministros. Este domingo, el dirigente popular participaba en un mitin y degradó el nivel de su intervención hasta el extremo de aludir a la supuesta falta de aseo de los hoy ministros de Sumar. Su partido, lejos de disculparse, este lunes lo ha reducido todo a "un chascarrillo de fin de semana".

"Yolanda Díaz, Urtasun, Sira Rego, Mónica García... estos personajes, que eran los que estaban en las plazas aquel 15M, casi siempre bastante poco aseados. Y me refiero a la falta de aseo personal e intelectual, pero esto es otra cosa", dijo el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos.

Este lunes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que "se retrata quien dice semejante estupidez". Mientras, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha bromeado con que "hoy hemos venido muy aseados".

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado que esta manera de calificar los líderes de Sumar "es una demostración impúdica de la talla moral y política de este señor".

También se ha sumado a las críticas el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, quien ha indicado que tiene "la suerte de estar detrás de los ministros y las ministras... quiero empezar diciendo que huelen muy bien". "¿Sabéis dónde huele a podrido? Huele a podrido en Génova, que pagaron la sede con dinero sucio", ha añadido.

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