La agitadora ultra que llamó "Begoño" a Begoña Gómez reconoce que "el tono fue desafortunado" pero no quería "injuriarla ni calumniarla"

Pilar Baselga, agitadora ultra acusada de difundir un bulo que sostenía que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, sería una mujer trans ha declarado este jueves en el juzgado de lo penal número 22 de Madrid por asegurar el 22 de noviembre de 2022 en el programa de televisión 'Los intocables' de Distrito TV que había "sospechas" de que en un inicio Gómez era "Begoño" y referirse a ella como "esposo" del presidente.

La comentadora también aseguró que a Begoña Gómez le habían tendido una trampa y le habían "involucrado en una cuestión de narcotráfico en Marruecos", que los servicios secretos marroquíes "tienen las pruebas" al respecto y que por ese motivo fue despedida de la Universidad Complutense o del Instituto de Empresa.

En su declaración ante el juez, la agitadora ha explicado que solo quería comentar "temas variados que eran interesantes de comentar" y admite que "el tono fue desafortunado pero no quería injuriar ni calumniar".

Baselga también ha asegurado que el vídeo en el que se ven sus declaraciones está "editado", que no preparó nada antes de realizar esos comentarios y que estos fueron fruto de "una improvisación". La agitadora ha negado ser una "tertuliana" y se ha definido como una "comentarista de noticias ya publicadas".

Cruce de acusaciones entre Campano y Rojo: "Qué sinvergüenza"

El representante de Distrito TV y responsable civil directo de las calumnias e injurias, Jesús Ángel Rojo, defiende no tener ninguna relación contractual con Baselga y que su intervención en ese programa no fue remunerada.

Preguntado por la línea editorial del programa, ha echado balones fuera y ha señalado al periodista Eurico Campano, presentador del programa, como responsable de la misma. Sí que ha reconocido que los comentarios de la agitadora son "ética y deontológicamente inapropiado" y que el programa se borró porque "no cumplía los cánones de la cadena", aunque añade que los cortes que se difundieron en redes con la intervención de Baselga estaban "editados y manipulados".

El mencionado Eurico Campano, conductor de 'Los Intocables', también ha declarado y ha señalado que el director del programa era realmente Rojo, que le ha espetado en la sala: "Qué sinvergüenza". Reconoce que calificó de "repugnantes" las calificaciones de Baselga, que define como "homófobas y tránsfobas".

Campano señala que el programa podía haber sido editado porque iba grabado y afirma que la parte tránsfoba y sobre los negocios de Begoña Gómez en Marruecos le "sonó a chino y a bulo": "Parte de las cosas que ella (Baselga) dijo circulaban como bulos".

La acusación que ejerce Begoña Gómez pide que Baselga sea condenada a dos años de cárcel por un delito de calumnias, a una multa de 21.000 euros por un delito de injurias graves hechas con publicidad y una indemnización de 100.000 euros, solidaria con Distrito TV.

