"¡Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago!": choque frontal entre el PSOE-M y Ayuso tras su viaje a Nueva York y su postura sobre la guerra de Irán

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar

Sí, pero... Ayuso ha defendido su viaje a Nueva York y asegura que sus viajes hacen que la inversión en la región "no haya dejado de crecer". "También se avergüenzan del flamenco, yo es que lo amo, amo su gente", reivindica la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El viaje de Isabel Díaz Ayuso a Nueva York ha protagonizado una nueva sesión bronca en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. La oposición ha cargado con dureza contra la presidenta regional, con ataques gruesos de Mar Espinar (PSOE-M) y Manuela Bergerot (Más Madrid), que han echado en cara la postura de Ayuso respecto a la actuación de la Administración Trump en Irán.

"Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago", le ha llegado a decir Espinar a Ayuso. La portavoz del PSOE ha criticado "lo cara" que le sale la presidenta a los madrileños para "lo poco que le ven el pelo", asegurando que "pasa más tiempo cruzando el charco que el Manzanares".

Para Espinar, Ayuso ha viajado a Estados Unidos para "colocarse al lado de los malos", acusándola de ser "una ridícula" que "lame las botas de quien desprecia a España y el español".

"Ya se ha pasado usted el juego de mala persona. Arrástrese lo que quiera, pero no lo haga ni en nombre de Madrid ni con el dinero de los madrileños, señora Ayuso", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, asegura que la presidenta regional se ha ido a EEUU "a vender el Estadio del Rayo Vallecano" porque en Vallecas "no se atreve", tras ofrecer a los empresarios estadounidenses la inversión en el estadio. "Usted se ha ido a vender Madrid a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque odia un equipo de barrio y una hinchada antifascista", denuncia Bergerot.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido su viaje a Estados Unidos para atraer negocios e inversión empresarial a la región, criticando que la oposición le critique su presencia en un espectáculo de flamenco de Sara Baras.

"También se avergüenzan del flamenco, yo es que lo amo, amo su gente. Por tanto, si los puedo representar a artistas, a empresarios, o a cualquier español que triunfa en cualquier lado del mundo, ahí voy a estar representándolo institucionalmente, porque no me avergüenzo, sino que lo reafirmo y lo respaldo vivamente", asegura Ayuso.

