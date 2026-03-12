Ayuso, a Sánchez: "Veo que la herramienta que presentó contra el odio se llama 'jodío', que es como lo llevan ustedes"

El contexto Este miércoles el presidente del Gobierno anunció la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, utilizó el humor para criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Asamblea de Madrid. Ayuso se burló del anuncio de Sánchez sobre la herramienta 'Hodio', diseñada para medir el discurso de odio en plataformas digitales, al referirse a ella como 'jodío'. Además, criticó a Sánchez por hacer un tiktok en Fuenlabrada en lugar de acompañar a las víctimas del 11-M. La oposición, representada por Mar Espinar del PSOE y Manuela Bergerot de Más Madrid, atacó a Ayuso por su viaje a Nueva York y su postura respecto a la Administración Trump.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido tirar de humor este jueves en la Asamblea de Madrid, donde, una vez más, ha decidido burlarse de Sánchez.

"Veo que la herramienta que presentó contra el odio se llama 'jodío', que es como lo llevan ustedes", le ha espetado Ayuso. De esta manera, la presidenta madrileña hace referencia al anuncio que hizo este miércoles el presidente del Gobierno sobre la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

Según indicó Sánchez, este instrumento "nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales en España".

En este sentido, Ayuso ha incidido en que "la herramienta que presentaron ayer en realidad no es odio sino 'jodío', que es como lo llevan ustedes si piensan colársela a alguien que esté medianamente informado". "El pueblo español les da la espalda y, por eso, lo tienen bien jodío", ha aseverado la líder del Ejecutivo madrileño.

Además, Ayuso ha criticado que este miércoles Sánchez estuvo haciéndose un tiktok en Fuenlabrada en lugar de estar con las víctimas del 11-M. Así lo ha afirmado durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid en respuesta a la pregunta de la portavoz del Grupo Parlamentario del PSOE, Mar Espinar, a quien ha dicho que Sánchez "solamente está, como siempre, de 'selfies', protegido, sitiando los municipios donde visitan porque no le traga nadie".

Choque frontal entre el PSOE-M y Ayuso tras su viaje a Nueva York

Precisamente, Ayuso ha tenido un choque frontal con Mar Espinar por el viaje que hizo la presidenta madrileña a Nueva York. La oposición ha cargado con dureza contra la presidenta regional, con ataques gruesos de Mar Espinar (PSOE-M) y Manuela Bergerot (Más Madrid), que han echado en cara la postura de Ayuso respecto a la actuación de la Administración Trump en Irán.

"Váyase a chupar botas a Mar-a-Lago", le ha llegado a decir Espinar a Ayuso. La portavoz del PSOE ha criticado "lo cara" que le sale la presidenta a los madrileños para "lo poco que le ven el pelo", asegurando que "pasa más tiempo cruzando el charco que el Manzanares".

Para Espinar, Ayuso ha viajado a Estados Unidos para "colocarse al lado de los malos", acusándola de ser "una ridícula" que "lame las botas de quien desprecia a España y el español".