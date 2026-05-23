"España cristiana y no musulmana": los cánticos racistas y homófobos en la marcha ultra contra el Gobierno en Madrid

Los detalles Durante la manifestación, a la que no han acudido los líderes del PP pero sí lo ha hecho Santiago Abascal, se han escuchado frases machistas e insultos, además de la petición de dimisión de Sánchez.

En una marcha ultra en Madrid, los asistentes manifestaron su descontento con el Gobierno de Pedro Sánchez, pidiendo su dimisión con lemas como "España unida jamás será vencida". Aunque algunos participantes buscaban ser respetuosos, otros optaron por cánticos racistas, machistas y homófobos. Además de insultar al presidente, también pidieron prisión para el expresidente Zapatero. A pesar de la intensidad de la protesta, algunos manifestantes expresaron escepticismo sobre su impacto, creyendo que en Moncloa no le darán importancia. La manifestación reflejó divisiones y tensiones políticas en el país.

Entre cánticos y carteles, los asistentes a la marcha ultra en Madrid han cargado contra el Ejecutivo: "Estamos hasta las narices de este Gobierno", han expresado, al tiempo que han pedido unidad para que conseguir que Pedro Sánchez dimita con la clásica frase de "España unida jamás será vencida".

Sin embargo, pese a que algunos iban predispuestos a ser respetuosos, otros han optado por el racismo con el cántico de "España cristiana y no musulmana", por el machismo al gritar "no es una sede, es un puticlub", o incluso algunos se han sumado a la homofobia, como una mujer que ha declarado que estaban allí "para defender un país, no a un maricón".

Tampoco han faltado los insultos al presidente del Gobierno, al que han llamado "hijo de pu**", aunque el líder del Ejecutivo no ha sido el único protagonista en la manifestación ultra, sino que también se han acordado de Zapatero pidiendo su entrada en prisión.

Pese a ello, muchos han salido a la calle con la creencia de que a pocos metros de donde terminaba la marcha, en Moncloa, no le darán importancia. "Creo que al presidente todo esto le da igual", ha expresado un hombre.

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